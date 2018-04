Der 3DS hat mit der Switch ausgedient? Nicht für Nintendo!

Für viele bedeutete die Nintendo Switch das Ende der DS Ära. Nintendo kündigte nun aber im Zuge ihres jüngsten Geschäftsergebnisse an, den 3DS bis 2019 und darüber hinaus mit neuen Spielen versorgen zu wollen.

Die nächsten, bereits angekündigten Titel sind unter anderem Dillion’s Dead Heat Breakers, Sushi Striker: The Way of Sushido, Captain Toad: Treasure Tracker und Wario Ware Gold, die alle noch dieses Jahr erscheinen.

Macht Nintendo sich nicht selbst Konkurrenz?

Einer der Hauptgründe, warum die Switch für viele automatisch das Ende des 3DS war, ist, dass beide Konsolen Handhelds sind. Allerdings muss man berücksichtigen, dass viele Leute bereits einen 3DS besitzen, hat sich dieser doch insgesamt über 70 Millionen Mal verkauft*, und der New 2DS für 130€ erhältlich ist. Außerdem kostet das durchschnittliche 3DS Spiel zum Launch nur 45€. Die Switch schlägt immer noch mit durchschnittlich 300€ zu Buche und große Titel kosten zum Launch 70€, wie bei den anderen Current Gen Konsolen.

Ein Handheld, das viele bereits besitzen und dessen finanzielle Einstiegshürde signifikant geringer ist, lohnt sich also durchaus. Nicht zu vernachlässigen ist auch, dass die Switch doch eher Core Gamer anspricht, wenn man sich das Line Up ansieht und dabei auch Titel wie Wolfenstein findet. Der 3DS war zwar als Kinderspielzeug verrufen, aber das ist eben auch ein Markt und den hält Nintendo sich so auch weiterhin offen.

