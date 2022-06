Neue Firma: Nintendo Studios

Neue Firmennamen, wie den simplen, aber effektiven Namen Nintendo Studios, wurden bei den Mitschaffenden des kommenden, animierten Super Mario Filmes entdeckt. Auch der Name M Brothers Productions klingt verdächtig nach Helden, welche wir alle kennen.

Die Namen allerdings schon seit längerem auf der United States Copyright Office zu finden, ist aber erst jetzt der breiten Masse aufgefallen. Dem Inhalt nach soll der kommende Super Mario Film unter dem Copyright von Nintendo of America, Nintendo Co Ltd, Illumination Entertainment und Universal Pictures liegen. In der Auflistung sind allerdings noch weitere Firmennamen zu finden: Nintendo Studios LLC und M Brothers Productions LLC.

Da diese Firmennamen Nintendo Studios LLC und M Brothers Productions LLC neu sind ist stark anzunehmen, dass Nintendo diese gegründet hat, um weitere Videospielableger wie Filme oder Serien künftig unter dessen Banner zu setzen. Im Vergleich gibt es PlayStation Studios LLC, eine Tochtergesellschaft von Sony Interactive Entertainment oder Marvel Studios LLC, welche eine Tochtergesellschaft von Walt Disney Studios ist.

There are copyright records for the Illumination Mario movie, which have the expected companies listed, but there's also new companies: "Nintendo Studios, LLC" and "M Brothers Productions, LLC". Guessing these are the studios Nintendo will be listing their movies under pic.twitter.com/IydjzrkLyH

— MichaelO2000 (@MichaelO2k) June 6, 2022