Neue DLCs und Updates für Dragon Ball Xenoverse 2

Das wird die Sammler-Herzen freuen! Wie Limited Run Games via Twitter meldete, wird der Publisher ab nächsten Jahr physische Exemplare von Indie-Titeln für Nintendo Switch veröffentlichen. Wenn du den Publisher jetzt nicht kennst, keine Sorge, bisher hatten sie nur etwas mit digitalen Games am Hut.

Wie der Name des Publishers schon andeutet werden die Indie-Games nur in begrenzten Läden veröffentlicht (normalerweise nur in ein paar Tausend). Wenn man also eine Kopie haben möchte, sollte man schnell sein. Der Sammler-Wert dieser Stücke könnte schnell in die Höhe gehen!

Aufgrund der hohen dichte an wundervollen Spielen, die in den letzten Monaten in den Nintendo eShop gekommen sind, scheint dieser Deal des kleinen Publishers eine kleine Goldgrube zu sein.

Excited to announce that we’ve been approved to publish retail games on the Nintendo Switch.

Our first release will hit in 2018! pic.twitter.com/40ARFrqLJv

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) 20. Oktober 2017