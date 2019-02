Karey Burke, Präsidentin von ABC Entertainment, dürfte an einem Reboot von LOST interessiert sein. Bisher gab es aber noch keine Gespräche mit den ehemaligen kreativen Köpfen der Serie.

Lost wurde 2004 von J. J. Abrams, Damon Lindelof und Jeffrey Lieber ins Leben gerufen und lief sechs Staffeln lang. Es erzählte die Geschichte einer Gruppe von Flugzeugabsturzüberlebenden, die entdecken, dass ihr neues Zuhause auf einer Insel weit weg von einem tropischen Paradies ist. Mit einer Reihe von Charakteren, die sofort in die Herzen der Zuschauer gelangten, verdiente sich Lost eine beachtliche Fangemeinde. Man bekam aber auch Kritik an übermäßig komplexen Handlungssträngen und eine letzte Episode, die viele nicht zufrieden stellte.

„Das würde mir sehr gefallen. Das wäre etwas, was mich interessieren würde. Es ist buchstäblich an diesem Punkt, wovon ich träume, wenn ich ins Bett gehe“, so die ABC-Präsidentin. Ich werde oft gefragt welche Show ich neu starten würde und meine Antwort ist Lost.“

Das von den „alten Herren“ von damals keiner mehr interessiert ist, einen Lost-Reboot zu starten, darüber muss man nicht all zuviel nachdenken. Abrams beschäftigt sich derzeit mit Star Wars, sollte aber auch Star Trek machen und Lindelof und Lieber würden sich einen Lost-Reboot gerne ansehen, aber nicht selbst machen wollen.

Kommt es mir nur so vor oder höre/lese ich die Wörter Reboot/Remastered in letzter Zeit ein wenig zu oft in der Gaming-Welt und aus Hollywood?

Quelle: TheWrap