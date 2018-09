Telltale Games hat diese Woche bekannt gegeben, dass der Mitarbeiterstand von 300 auf 25 reduziert wird. Noch ein paar Dinge werden erledigt, dann gehen die Lichter aus. NETFLIX wollte gemeinsam mit Telltale ein „Stranger Things“-Game veröffentlichen.

Und NETFLIX möchte auch weiterhin ein Stranger Things-Game machen, auch mit neuen Entwickler. Derzeit prüft der Streaming-Dienst andere Optionen, wie man zu einem Videospiel kommt.

„Wir sind traurig über die Neuigkeiten über Telltale Games“, so ein Netflix-Sprecher gegenüber Polygon. „Sie haben in der Vergangenheit viele tolle Games entwickelt und einen unauslöschlichen Eindruck in der Branche hinterlassen. […] Wir sind dabei andere Optionen zu evaluieren, dass das Stranger Things-Universum in einem interaktiven Medium zum Leben erweckt.“