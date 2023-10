PS5-Exklusivspiele werden in der Regel sorgfältig geplant und selten abgesagt, insbesondere wenn es um Blockbuster-Titel geht!

Auf einen neuen The Last of Us-Multiplayer ála "Factions 2" würden sich die Fans sicherlich freuen! - ©Naughty Dog; Bildmontage - DailyGame

Am 9. Juni 2022 wurde offiziell angekündigt, dass ein eigenständiges Multiplayer-Spiel im The Last of Us-Universum in Entwicklung ist. Doch bereits vor dieser Ankündigung war bekannt, dass Naughty Dog an einem solchen Projekt arbeitet. Im Mai dieses Jahres bestätigte Naughty Dog, dass das Spiel zwar in Arbeit sei, jedoch mehr Zeit benötige, um es optimal zu gestalten. Seitdem herrschte Stille, was viele PlayStation-Fans hoffen ließ, dass das Spiel immer noch in der Entwicklung ist.

Die Alarmglocken begannen jedoch zu läuten, als Anders Howard, der leitende Monetisierungsdesigner bei Naughty Dog, das Studio nach nur elf Monaten verließ. Dies warf Fragen auf und wurde von einem zuverlässigen Insider und Leaker namens “ViewerAnon” kommentiert, der die Nachricht mit den Worten “Es ist tot” versehen hat.

The Last of Us: Multiplayer-Spiel eingestellt?

Es ist jedoch wichtig, diese Informationen vorerst mit Vorsicht zu behandeln. Es ist nicht ganz klar, wie definitiv die Behauptung ist, und es ist unklar, ob dies bedeutet, dass das Spiel vollständig abgesagt oder lediglich auf Eis gelegt wurde. Weder PlayStation noch Naughty Dog haben bisher Stellung zu den Neuigkeiten von Anders Howard oder den Aussagen von ViewerAnon bezogen. Wir müssen also abwarten, wie sich die Situation entwickelt.

Was könnte dahinterstecken? Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass Naughty Dog bereits an der Entwicklung eines anderen hochkarätigen Projekts arbeitet, wie Gerüchte und Leaks nahelegen. Dies würde bedeuten, dass die Ressourcen für das Multiplayer-Projekt begrenzt sind und es daher vorübergehend auf Eis gelegt wurde.

Die Zukunft des PS5-Multiplayerspiels “The Last of Us” bleibt vorerst ungewiss. Derzeit gibt es noch keine offizielle Stellungnahme.

Naughty Dog könnte sich auf The Last of Us: Part 3 konzentrieren

Sollten die Gerüchte stimmen und das Multiplayer-Spiel nicht kommen, dürfte sich Naughty Dog auf den dritten Teil von The Last of Us konzentrieren. Immerhin deutete der Game-Director bereits eine Fortsetzung an. Ob es sich dabei tatsächlich um ein drittes Hauptspiel handelt oder einer Zwischengeschichte ist zum derzeitigen Standpunkt noch unklar.

Trotz all der Live-Service-Multiplayer-Spiele-Bemühungen von PlayStation werden Spiele wie The Last of Us und God of War das “PlayStation-Fundament” bleiben, wie jüngst verraten wurde.