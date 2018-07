BANDAI NAMCO Entertainment Europe gewährt im neuesten Trailer des 3D-Arena-Fighting-Spiels MY HERO ONE’S JUSTICE einen ersten Blick auf den neuen Missions-Modus.

Im Missions-Modus müssen sich Spieler einer Vielzahl verschiedener Szenarien und anspruchsvollen Gegnern stellen, wobei jede Situation eigenen Regeln folgt. Wer die Herausforderungen besteht, wird mit neuen Ausrüstungsgegenständen und „Hero Coins“ belohnt.

„Hero Coins” ist die kostenlose Ingame-Währung von MY HERO ONE’S JUSTICE. Mit dieser Währung können Charaktere im Online Modus angepasst werden. Hier können Spieler ihre Teams aus Helden – oder auch Bösewichten – gegen andere Spieler aus aller Welt in den Kampf schicken.

Kauftipp:

My Hero One's Justice - [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 69,99 bestellen

Ebenso zeigt der Trailer neue Szenen aus dem Story Mode, in dem Fans die Geschichte des Anime spielen können. Die Story beginnt kurz nachdem Izuku Midoriya mit Gran Torino zu trainieren beginnt und behandelt einige der spannendsten und aufregendsten Momente des Franchise, wobei sie nah an den Geschehnissen des Anime bleibt. Dank des Helden- bzw. Schurken-Modus können Spieler beide Seiten der Geschehnisse erleben.

MY HERO ONE’S JUSTICE erscheint am 26. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Digital via STEAM.