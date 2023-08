Mortal Kombat 1: Reptile in Trailer angekündigt!

Einer meiner all time Favoriten!

Einer der meist geforderten klassischen Charaktere, und einer meiner all time Lieblings-Fighter, wurde endlich für das Mortal Kombat 1-Lineup bestätigt. Ein neuer Trailer enthüllt die Rückkehr von Reptile zusammen mit anderen Kämpfern aus der Vergangenheit der Serie die in Mortal Kombat 1 kämpfen sollen. Viele Fans der langjährigen Kampfspielreihe hatten diese Ankündigung erwartet, nachdem Entwickler NetherRealm Studios und Serienschöpfer Ed Boon in den sozialen Medien kürzlich Andeutungen über Reptiles Rückkehr gemacht hatten.

Reptile, einer der ikonischsten Charaktere der Serie, der schuppige Kämpfer, machte sein Debüt im Original Mortal Kombat von 1992 als geheimer Endgegner. Seit diesem ersten Auftritt ist Reptile zu einem festen Bestandteil der Serie geworden und hat in über einem Dutzend Mortal Kombat-Titeln als spielbarer Charakter oder in Zwischensequenzen im Spiel Cameo-Auftritte gemacht.

Nach der jüngsten Ankündigung, dass NetherRealms beliebter Kombat Kast vor dem Start von Mortal Kombat 1 zurückkehren wird, ist es wahrscheinlich, dass die Spieler in den kommenden Wochen mehr über Reptiles neue Fähigkeiten erfahren werden, wenn das Studio tiefe Einblicke in die vielen Kämpfer des Spiels gibt.

Warum Reptile in Mortal Kombat 1 nicht fehlen darf?

Weil ich neben Baraka diesen Fighter wohl am häufigsten genutzt habe. Ganz einfach. Im neuen Trailer “Banished” für Mortal Kombat 1, der bei EVO 2023 veröffentlicht wurde, wurde die Rückkehr von Reptile bestätigt. Dem Titel treu bleibend, führt der Trailer eine Gruppe von Kämpfern ein, die scheinbar von ihren jeweiligen Gemeinschaften verbannt wurden.

Neben Reptile, der aufgrund seiner Fähigkeit, menschliche Gestalt anzunehmen, von seiner Gesellschaft verstoßen wurde, stehen Mortal Kombat: Deception’s reuiger Netherrealm-Dämon Ashrah und der Chaosrealm-Kleriker Havik im Rampenlicht. Die überraschende Ergänzung dieses Trios von furchterregenden Kämpfern im Start-Lineup von Mortal Kombat 1 dürfte langjährige Fans der Serie freuen.

Der Trailer zeigte auch, dass Ashrah nicht der einzige Netherrealm-Dämon sein wird, der in Mortal Kombat 1 auftaucht. Der Gestaltwandler-Assassine Sareena tritt als Kameo-Kämpferin zusammen mit Havik auf, um bei einem besonders brutalen Schlagabtausch zu helfen. Ähnlich wie bei den anderen bisher enthüllten Charakteren von Mortal Kombat 1 scheinen auch diese neuen Kämpfer eine stark veränderte Hintergrundgeschichte in der von Feuer Gott Liu Kang geformten Welt zu haben.

Providing a fierce shred of hope to those affected by Tarkat. #MK1 pic.twitter.com/HPxbNvRyju — Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) July 22, 2023

Dies ist besonders bei Reptile deutlich zu erkennen, da der traditionell schurkische Kämpfer scheinbar in dem neuen Trailer mit den Kräften des Guten zusammenarbeitet. Es ist zudem auch interessant diesen neuen Story Aspekt hinter dem Charakter Reptile hier in Mortal Kombat 1 zu sehen. Denn der “Echsen-Ninja” hatte nur sehr wenig Text in der Vergangenheit.

Während der Veröffentlichungstermin von Mortal Kombat 1 am 19. September näher rückt, begeistert Entwickler NetherRealm Studios die Fans weiterhin mit jeder neuen Charakterenthüllung. Und mit dem Beginn der Vorbestellungsbeta von Mortal Kombat 1 in wenigen Wochen können die Fans der Serie endlich einen Vorgeschmack auf die blutige und brutale Action des Spiels bekommen.

Mortal Kombat 1 wird am 19. September für PC, PS5, Switch und Xbox Series X veröffentlicht.