Was bedeutet Geras Rückkehr für die Story von Mortal Kombat 1?

Ist es doch eine Fortsetzung?

Fast jedes Mortal Kombat-Spiel hat einige neue Charaktere in die Franchise eingeführt, was natürlich zu einer ziemlich vollgepackten Kämpferliste geführt hat. Aber mit dem Neustart der Mortal Kombat-Serie im Jahr 2011 hat NetherRealm die Franchise auf ihre Grundlagen zurückgeführt und die Kämpferanzahl von 62 auf respektable 27 reduziert. Doch in den letzten Jahren hat NetherRealm diese Liste langsam wieder erweitert und einige eigene originale Charaktere hinzugefügt. Obwohl Mortal Kombat 1 die Zeitlinie wieder neu starten wird, könnte es für manche Fans nicht so eine komplette Neuauflage sein, wie sie erwartet hatten.

Mortal Kombat 1 führt die Spieler in eine brandneue Zeitlinie, diesmal von dem Feuergott Liu Kang geschaffen. Die Handlung spielt sogar vor den Ereignissen des ersten Spiels der Franchise und wird immer noch einige vertraute Gesichter haben, aber es hat sich hinter den Kulissen viel verändert – von den Hintergrundgeschichten der Charaktere bis zu den Ereignissen der Welt und ganz neuen Dynamiken. Aber obwohl Mortal Kombat 1 sich auf das Reboot zu konzentrieren scheint, lässt seine kürzlich angekündigte Aufnahme von Geras vermuten, dass dieser Neustart eigentlich eher eine Fortsetzung ist.

Wird Mortal Kombat 1 durch Geras zur Fortsetzung?

Die Rückkehr von Geras macht Mortal Kombat 1 eher zu einer Fortsetzung als einem Neustart. In Mortal Kombat 1’s neuestem Trailer wurde enthüllt, dass Geras Teil des Rosters des neuen Spiels ist und anscheinend eine entscheidende Rolle in der Geschichte von Mortal Kombat 1 spielt. Am Ende von Mortal Kombat 11 verschmilzt Raiden mit Liu Kang und erschafft den allmächtigen Feuergott Liu Kang. Als Gott besiegt Liu Kang Shang Tsung und Kronika und verwendet ihre Sanduhr, um ein Universum nach seinen eigenen Vorstellungen zu erschaffen und somit die Zeitlinie erneut neu zu starten.

WERBUNG WERBUNG

Obwohl den Fans bewusst ist, dass Mortal Kombat 1 technisch gesehen eine Fortsetzung der Geschichte von Mortal Kombat 11 ist, hat NetherRealm den Großteil des Marketings des Spiels darauf verwendet zu erklären, dass es ein Neustart für die Franchise ist. Aber mit der kürzlich angekündigten Aufnahme von Geras ist das vielleicht nicht mehr ganz korrekt. Der Hüter der Sanduhr, Geras, diente ursprünglich Kronika und kämpfte an ihrer Seite gegen Krieger aus Earthrealm. Obwohl Geras in Mortal Kombat 11 als Antagonist dargestellt wurde, ist er eigentlich nur der Sanduhr selbst treu ergeben, was ihn scheinbar zu einem Verbündeten in Mortal Kombat 1 macht.

In dem kürzlich veröffentlichten Trailer von Mortal Kombat 1 trifft sich Geras mit dem Feuergott Liu Kang, um eine neue Bedrohung zu besprechen. In diesem Gespräch erklärt Geras, dass er Liu Kangs Nutzung der Sanduhr über Äonen hinweg genau beobachtet hat und glaubt, dass Liu Kang in seiner Rolle als ultimativer Beschützer von Earthrealm gedeiht, indem er die Geschichte seiner alten Freunde und Feinde neu schreibt, um sicherzustellen, dass Frieden in seiner neuen Zeitlinie herrscht. Aber Geras’ Besuch ist kein bloßes freundliches Treffen, sondern vielmehr eine Warnung vor einer mysteriösen Bedrohung, die bereits versucht, Liu Kangs neues Universum rückgängig zu machen.

Bis zu diesem Zeitpunkt hat NetherRealm Mortal Kombat 1 als einen frischen Start für das Franchise und den perfekten Einstiegspunkt für Neueinsteiger vermarktet. Und das ist wahrscheinlich immer noch wahr, aber die Handlung von Mortal Kombat 1 könnte für manche Fans nicht so leicht zugänglich sein, wie sie zuerst dachten. Mit Geras, der eine prominente Rolle in der Handlung von Mortal Kombat 1 zu spielen scheint, könnten Neueinsteiger etwas verwirrt sein über die Herkunft dieses Charakters, seine Beziehung zu Liu Kang und seine Rolle im großen Ganzen.

Die Rückkehr von Geras könnte auch nur der erste Hinweis auf vorherige Spiele in dem Franchise sein. NetherRealm hat nicht bestätigt, wer dieser mysteriöse große Bösewicht ist, aber zu diesem Zeitpunkt ist es sehr wahrscheinlich, dass es ein Feind ist, den die Fans zuvor in der Mortal Kombat-Serie gesehen haben, und für Fans, die einen kompletten Neustart erwartet haben, könnte das ziemlich verwirrend sein.

Mortal Kombat 1 wird am 19. September für Nintendo Switch, PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht.