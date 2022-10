Modern Warfare 2: Fehler hindert Spieler Kampagne weiterzuspielen

In der Borderline-Mission berichtet ein Spieler über einen Fehler im Kampagnen-Fortschritt von Call of Duty: Modern Warfare 2. - (C) Activision, Infinity Ward

Mittels Early Access ist die Kampagne für digitale Vorbestellkunden bereits seit dem 20. Oktober zu spielen, obwohl Call of Duty: Modern Warfare 2 regulär erst am 28. Oktober 2022 erscheint (samt Multiplayer). Bereits einige Spieler haben die Kampagne durchlaufen, doch andere werden durch einen Fehler in Modern Warfare 2 abgehalten, sie zu beenden.

Die Geschichte der Kampagne von Modern Warfare 2 setzt an den Vorgänger an, so sind bekannte Charaktere wie Captain Price, Soap und Ghost zurück – letzter könnte sogar sein eigenes Spiel bekommen.

Allerdings heißt Early Access nicht, dass alles reibungslos ablaufen muss. Viele Spieler warten bereits geduldig auf den Day-One-Patch des Shooters, um die Kampagne abschließen zu können, denn es gibt einen Fehler im Missionen-Fortschritt.

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Fehler verhindert weiteren Kampagnen-Fortschritt

Im Subreddit-Forum von Call of Duty hat ein Benutzer einen Fehler dokumentiert, wo dein Fortschritt bei der Borderline-Mission abrupt zum Erliegen kommen kann.

Nachdem sein Charakter von der Polizei erwischt wurde, legt der Spieler seine Waffe weg und hebt die Arme, um den Anweisungen Folge zu leisten. Der NPC-Partner bewegt sich mit erhobener Waffe weiter vorwärts, als ob nichts passiert wäre. Sobald sich der Spieler den Offizieren nähert, schreien sie weiter, als ob der Spieler noch nicht getan hätte, was die Exekutive verlangte. Wenn man unbeholfen hin und her schaut, ist klar, dass das Spiel feststeckt, da kein Fortschritt gemacht wurde.

Wie umgeht man den Fehler in der Borderline-Mission? Einfach die Mission neu starten. So einfach es klingt, ist es auch. Nach dem neuerlichen Start der Mission passiert es nämlich nicht mehr.

Andere Spieler im Subreddit-Forum regen sich auch über schlechte Kontrollpunkte (Checkpoints) auf. Wie ein User berichtet, stand er nach dem Spieltod direkt vor einem Panzer und war gleich wieder weg vom Fenster. Der einfachste Weg auch hier: Neustart der Mission.

Wiederum berichten viele, die die Kampagne von Modern Warfare 2 bereits fertig gespielt haben, dass sie auf gar keinen Fehler gestoßen sind – so auch ich.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist im “Early Campaign Access” ab sofort für alle Vorbesteller verfügbar. Das vollständige Spiel erscheint am 28. Oktober 2022 für Windows PC, PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X/S und Xbox One.

Passend zum Thema