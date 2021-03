Minecraft 2.21: Die wichtigsten Veränderungen des neuen Updates

Minecraft - (C) Mojang, Microsoft

Vor nahezu 11 Jahren feierte das pixelige Blöckchenspiel Minecraft seine Einführung. Seit Anfang an ist der Entwickler Mojang bedacht darauf, das Spiel in Updates und Patches durchgehend zu verbessern und zu erweitern. Auch diesen Monat haben die Entwickler mit dem Update 2.21 wieder an einigen Verbesserungen für das Spiel gearbeitet. Wir haben sie für euch zusammengefasst:

Mit dem Update 2.21 möchte sich Mojang hauptsächlich um eine Reihe von Bugs und Fehlern im spiel kümmern. Obwohl etwa auch neue Stimmungsgeräusche im Nether hinzukommen, richtet sich das Hauptaugenmerk auf eine Verbesserung der Stabilität.

Minecraft Update 2.21:

Spieler können jetzt Stimmungsgeräusche im Nether hören

Spieler von Minecraft Mobile müssen dafür das Original Music Pack über den Marktplatz updaten, damit sie diese neuen Geräusche hören können.

Die Taste F11 ist nun ein Shortcut für den Vollbildmodus

Behobene Probleme:

Eine Anzahl von Problemen wurde behoben, die das Spiel zum Einstürzen brachten

Von einer Strukturanimation weg zu teleportieren führt nun nicht mehr zu einem Absturz

Wen man eine Welt verlässt, tritt nun kein Absturz mehr auf.

Gameplay:

Es gibt wieder die Möglichkeit einem Server beizutreten, nachdem jener pausiert und wieder gestartet wurde.

Split-Screen-Charakter sind nun gespeichert und können einem Spiel wieder beitreten. Der Charakter, den ein Spieler gewählt hat, kann so behalten werden.

Spieler werden nun nicht mehr automatisch in eine Flüssigkeit wie Lava herausgeworfen, wenn sie mit einem Boot fahren.

In allen Welten, die mit dem selben Seed gebaut sind, generieren die selben Truhen nun auch immer den selben Inhalt

Die bedeutendsten Veränderungen, die das neue Minecraft Update bringt, ist wohl die Einführung der Nether-Geräusche. Die neuen Stimmungstöne können sicher dazu führen, die Atmosphäre in den feurigen Dungeons noch stimmiger zu machen.

Neben einige Verbesserungen der Stabilität und behobener Abstürze, bietet der neue Patch also nicht unbedingt viel Nennenswertes. Die ganzen Patch-Notes können jedoch beispielsweise hier abgerufen werden.