Microsoft: Stehen physische Xbox-Games vor dem Aus?

Microsoft hat in der jüngsten Entlassungsrunde vor allem die Abteilungen betroffen, die sich mit der Vermarktung von physischen Xbox-Spielen im Einzelhandel beschäftigen. Am 25. Januar wurden 1.900 Mitarbeiter des 22.000-köpfigen Teams von Microsoft Gaming entlassen. Ein großer Teil dieser Zahl stammt offenbar aus der Kundendienstgruppe des neu übernommenen Unternehmens Activision Blizzard, das bisher für seinen relativ soliden Kundendienst bekannt war.

Im Oktober 2023 übernahm Microsoft offiziell Activision Blizzard. Viele Xbox-Fans freuten sich auf eine vielversprechende Zukunft mit mehr Geld und einer größeren Infrastruktur zur Unterstützung anspruchsvoller Projekte. Jedoch wurde das riesige Preisschild von 68,7 Milliarden US-Dollar und die finanziellen Folgen für alle Unternehmen, die nun unter dem Dach von Microsoft Gaming stehen, von vielen nicht bedacht. Blizzard-Präsident Mike Ybarra und Chief Design Officer Allen Adham haben das Unternehmen verlassen. Einige Bethesda-Mitarbeiter haben ebenfalls verraten, dass sie Teil der Entlassungen waren.

Das Ziel der kostensparenden Umstrukturierung sind auch die Teams, die physische Xbox-Spiele in die Einzelhandelsgeschäfte bringen. Es ist unklar, ob Microsoft in naher Zukunft physische Spiele herausbringen wird. Während der Anhörung zwischen der FTC und Microsoft im September 2023 wurden durchgesickerte Dokumente enthüllt. Diese Dokumente zeigen, dass der Spielgigant plant, eine rein digitale Xbox-Konsole der Series X zu veröffentlichen. Die Markteinführung ist für November 2025 geplant.

Multiple sources tell me that Microsoft is laying off the entire internal customer support team(s) for ABK games, save a few.

MS will outsource the rest to external companies abroad.

ABK was one of the few games pubs with a high-quality internal customer support team.

— Jez (@JezCorden) January 25, 2024