Microsoft gab während seiner Gamescom Inside Xbox-Show bekannt, dass sie X0 in diesem Jahr wieder auf den Markt bringen und im November dieses Jahres von Mexiko-City nach London umziehen. X019 gilt als das größte Fan-Event des Jahres für alle Xbox-Themen und kann ein aufregender Anlass sein. Was können wir also genau auf der diesjährigen Messe erwarten?

Aaron Greenberg, General Manager von Xbox Games Marketing, sagte im Gespräch mit Twinfinite, dass Microsoft „viele Überraschungen“ für die Show geplant habe und dass Spiele und Ankündigungen sowohl von Xbox Game Studios als auch von Drittanbietern enthalten sein werden. Außerdem hat Greenberg bestätigt, dass es auch neue Ankündigungen für völlig neue Spiele geben wird.

„Wir machen eine Inside Xbox Show, wir machen eine Live Show“, sagte Greenberg. „Es ist unsere größte Inside Xbox-Show des Jahres. Wir haben viele Überraschungen geplant.“ „Wir haben einige Überraschungen geplant, ich lasse es einfach dabei“, wiederholte er später. „Aber ja, ich denke, wir werden eine großartige Show haben.“

Das letztjährige X018-Event war sehr Xbox Game Pass-orientiert, und wir können wahrscheinlich dasselbe für die X019 erwarten, insbesondere, wenn der Abo-Dienst auch auf dem PC verfügbar ist. Was die neuen Ankündigungen angeht, die wir sehen werden, ist dies nach wie vor jedermanns Meinung. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass größere Erstveröffentlichungen veröffentlicht werden. Immerhin möchte man doch die Spannung für die nächste E3 aufheben?

Was Aktualisierungen angeht, werden wir vielleicht mehr Battletoads und Bleeding Edge sehen. Das scheint auf jeden Fall wahrscheinlich. Aber eine Vermutung. Wie wäre es mit einem Update auf Halo Infinite? Das scheint viel unwahrscheinlicher zu sein – aber drückt die Daumen.

In jedem Fall werden wir euch über neue Informationen auf dem Laufenden halten.