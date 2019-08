Capcoms geliebtes Action-Franchise hat in diesem Jahr mit Devil May Cry 5 seine überfällige und mit Spannung erwartete Wiederbelebung erlebt, und es hat sich gelohnt, darauf zu warten. Devil May Cry 5 brachte die Serie erfolgreich zurück und zeigte allen, was wir alle in all den Jahren verpasst hatten. Und natürlich war es auch für Capcom erfolgreich.

Solltest du aber das Spiel nicht gekauft oder angespielt haben, macht das auch nichts. Immerhin wenn man auf der Xbox One spielt. Im Xbox One Store wurde kürzlich ein Eintrag für Devil May Cry 5, das auf dem Game Pass verfügbar ist, entdeckt (via Reddit). Eine Ankündigung hierfür wurde offensichtlich nicht gemacht, daher ist es wahrscheinlich, dass – sofern dies zutrifft – bald eine Ankündigung erfolgt (vielleicht auf der Gamescom?). Und dass dies fälschlicherweise und vorzeitig in Betrieb genommen wurde. In diesem Fall wäre der Game Pass ein riesiger Gewinn, da es sich um ein ausgezeichnetes Spiel handelt, das erst vor kurzem veröffentlicht wurde.

Devil May Cry 5 ist derzeit für PS4, Xbox One und PC verfügbar. Von Eva bekam der Titel bei uns eine Wertung von 8.5/10.