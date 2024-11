Metroid Prime 4: Fans erwarten baldige Ankündigung

Viel haben wir von Metroid Prime 4: Beyond noch nicht gesehen, nach dem kurzen Trailer im Juni dieses Jahres wurde es wieder etwas ruhiger um das Spiel. Nachdem der Titel ursprünglich auf der E3 2017 angekündigt wurde, verkündete Nintendo 2019 einen kompletten Neuanfang der Entwicklung.

Statt Bandai Namco sollten nun die Retro Studios die Entwicklung übernehmen, welche schon für die früheren Metroid-Teile verantwortlich waren. Die Erfahrung mit vergangenen Spielen scheint sich ausgezahlt zu haben. Bereits nächstes Jahr soll der lang ersehnte vierte Hauptteil endlich erscheinen. Ein genaueres Datum nennt Nintendo nicht, doch vielleicht erhalten wir in den nächsten Tagen mehr Infos!

Was sich die Community erwartet

Der Hype in der Fangemeinde ist da, schließlich ist Metroid Prime 4: Beyond bei den Game Awards unter den Nominierten für das meist erwartete Spiel zu finden, in einer Reihe mit GTA 6 und Monster Hunter Wilds.

Spekuliert wird nun in den gängigen Subreddits darüber, ob eine Ankündigung im Zuge dieser Nominierung erfolgt. Neu wäre dies nicht, schon in der Vergangenheit hat Nintendo größere oder kleinere Spiele, wie zum Beispiel Bayonetta Origins oder Erweiterungen im Rahmen der Game Awards angekündigt. Zusätzlich befeuert werden die Gerüchte durch kürzliche Änderungen auf offiziellen Metroid-Website. Neben den schon erschienenen Titel hat nun auch Metroid Prime 4: Beyond seine eigene Seite bekommen.

Mehr zum Release erfahren wir dort zwar nicht, vielleicht ist es aber ein Indiz für eine bevorstehende Ankündigung.

Metroid 4 als Launchtitel für die Switch 2?

Das im Trailer gezeigte Gameplay wurde laut Nintendo auf einer normalen Switch aufgenommen, trotzdem stellt sich die Frage ob Metroid 4 auf dem Nachfolgemodell der Switch vielleicht eine grafisch schönere Version spendiert bekommt.

Die Switch 2 soll rückwärtskompatibel sein, ein simultaner Release auf beiden Systemen ist trotzdem nicht auszuschließen. Vielleicht plant Nintendo das Spiel auch gleich als Launchtitel für die neue Konsole an, um den mauen Start der Switch im Jahr 2017 nicht zu wiederholen. Damals war nicht nur die Konsole überall vergriffen, auch das Spieleangebot lies anfangs zu wünschen übrig. Genaueres werden will wohl aber frühestens bei den Game Awards erfahren.

