Marvel Rivals: Leak zeigt neuen Winter Soldier Skin

Ein bekannter Leaker von Marvel Rivals hat kürzlich Informationen zu einem neuen Winter Soldier-Skin, einem der 35 spielbaren Charaktere des Helden-Shooters, veröffentlicht. Marvel Rivals ist aktuell in der Mitte der ersten Season Eternal Night Falls, in der die Fantastic Four gegen Draculas Armeen kämpfen, um New York City zu retten. Als Duellant zielt der Winter Soldier darauf ab, möglichst viele Feinde auszuschalten und das gegnerische Team in die Defensive zu drängen.

Seine mächtigste Waffe ist der ultimative Angriff Kraken Impact, der jeden sichtbaren Gegner eliminieren kann. Bei Aktivierung springt der Winter Soldier in die Luft und schlägt mit seinem bionischen Arm zu, was enormen Schaden verursacht. Wird der Feind durch diesen Angriff oder kurz danach besiegt, kann diese Aktion wiederholt werden, was theoretisch zur Ausschaltung des gesamten gegnerischen Teams führen kann.

New Winter Soldier Skin & Emote in game #MarvelRivals pic.twitter.com/lLHF30DMuG — Marvel Rivals – Leaks & Information (@RivalsInfo) January 22, 2025

Marvel Rivals wird potenziellen neuen Winter Soldier Skin erhalten

In einem aktuellen Beitrag auf X (ehemals Twitter) hat der bekannte Leaker RivalsInfo Gameplay-Material eines neuen Skins für den Winter Soldier geteilt, der bald verfügbar sein wird. Im Video ist der Held ohne seine übliche Gesichtsmaske zu sehen, gekleidet in einen zerfetzten schwarzen Mantel mit silbernen Details. Ein Ärmel fehlt, sodass sein glänzend goldener Arm sichtbar ist, und beim Schwenken der Kamera wird ein kurzer, weißer Haarschnitt des Winter Soldier sichtbar.

Der neue Skin wurde kürzlich in einer Marvel Rivals-Galeriekarte vorgestellt, die Spieler als Belohnung für den Abschluss von Kapitel 4 der Midnight-Features-Quests des Spiels erhielten. Außerdem konnten die Nutzer einen kostenlosen Thor-Skin einfordern. Einige Spieler waren auch von seinem neuen goldenen Arm begeistert und fanden, dass er zur Ästhetik der Battle Pass-Charaktere der ersten Staffel passt. Es wird gemunkelt, dass das gesamte Kosmetik-Paket für 1.600 Einheiten erhältlich sein wird.

RivalsInfo hat ebenfalls Gameplay eines neuen Skins für Psylocke in Marvel Rivals veröffentlicht, der in derselben Galeriekarte vorgestellt wurde, in der auch der Winter Soldier angekündigt wurde.

In diesem Guide erfährst du, wie man Mods für das Spiel installieren kann.

Quelle: twitter.com via RivalsInfo