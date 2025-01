Marvel Rivals: Wie man Mods auf dem PC installiert

Marvel Rivals ist ein Helden-Shooter, der zwar keine bahnbrechenden Neuerungen bietet, aber für Fans ein idealer Einstieg in das Genre ist. Das Spiel ist vollgepackt mit beliebten Charakteren wie Wolverine und Spider-Man. Stell dir vor, du könntest Charaktere wie Goku oder Naruto hinzufügen! Tatsächlich ist es möglich, Mods für Marvel Rivals zu installieren, allerdings nur auf dem PC.

Da viele Spielerinnen und Spieler nicht wissen, wie man Mods für Marvel Rivals auf dem PC installiert, erklärt dieser Leitfaden alles, was du dazu wissen musst. Da der Titel auf der Unreal Engine 5 basiert, sind die Mod-Dateien pak-Dateien. Die Installation der Mods ist einfach und erfordert nur das Kopieren und Einfügen der Dateien. So installierst du Mods für Marvel Rivals auf deinem PC:

Suche die Mod, die du für Marvel Rivals installieren möchtest, auf Nexus Mods und lade sie herunter. Greife über Steam auf den Ordner Marvel Rivals zu. Klicke mit der rechten Maustaste auf Marvel Rivals > Verwalten > Lokale Dateien durchsuchen. Gehe zu MarvelGame > Marvel > Content und suche den Ordner Paks. Erstelle darin einen Ordner namens ~mods. Extrahiere die zuvor heruntergeladene Mod in den Ordner ~mods. Starte das Spiel und genieße die neuen Inhalte!

Mods können das Spielerlebnis in Marvel Rivals bereichern

Obwohl es Spaß machen kann, Mods zu installieren, warnen die Entwickler die Spieler davor, die Inhalte und Konfigurationsdateien des Spiels zu verändern, da sie auf unerwartete Fehler stoßen oder sogar gebannt werden könnten.

Während die Entwickler nicht explizit gesagt haben, ob kosmetische Mods akzeptabel sind, ist klar, dass sie sich auf Mods beziehen, die das Spiel ausnutzen und Betrug ermöglichen. Kosmetische Mods sollten technisch gesehen kein Problem darstellen, da sie nur das äußere Erscheinungsbild eines Charakters verändern.

Dennoch besteht das Risiko, dass du dadurch in Schwierigkeiten geraten könntest. Wenn du also Mods installieren möchtest, tust du das auf eigene Gefahr. Außerdem ist es ratsam, den offiziellen Marvel Rivals Discord-Kanal im Auge zu behalten, um sicherzustellen, dass du nichts tust, was später zu Problemen führen könnte.

