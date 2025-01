Marvel Rivals: So sicherst du dir den Invisible Woman Skin

Mit dem Start von Season 1: Eternal Night Falls haben Spieler in Marvel Rivals die Möglichkeit, einen neuen Skin für Invisible Woman zu verdienen, indem sie vor dem Saisonende am 11. April den Gold-Rang erreichen. Während Doctor Strange in eine heimtückische Falle gelockt wird, startet Dracula einen massiven Angriff auf New York City. Um ihre Stadt zu verteidigen, führen die Fantastischen Vier in der neuesten Season den Kampf gegen die Streitkräfte des Vampirs an.

Mit Beginn der ersten Season können Spieler erstmals Mister Fantastic und Invisible Woman in Marvel Rivals spielen. Mister Fantastic tritt als Duellant an und hat aufgrund seiner Schadensreduktionsfähigkeit viele Gemeinsamkeiten mit den Helden des Shooters. Invisible Woman hingegen agiert als Strategin, die ihre Teamkollegen heilt und unterstützt. Es wird erwartet, dass Human Torch und The Thing im Laufe der Season durch ein großes Update ins Spiel aufgenommen werden.

Obwohl dies noch nicht offiziell bestätigt wurde, behaupten Leaker, dass The Thing als Vanguard auftreten wird, während Human Torch ein weiterer Duellant im immer größer werdenden Kader des Spiels sein wird.

Gold-Rang erreichen und Invisible Woman-Skin erhalten

Spieler, die kostenlose kosmetische Gegenstände in Marvel Rivals erhalten möchten, sollten den kompetitiven Modus des Spiels ausprobieren, denn wer bis zum Ende der Saison den Gold-Rang erreicht, bekommt einen kostenlosen Skin für Invisible Woman. Ein offizielles Bild des neuen Skins gibt es noch nicht, aber eine kleine Vorschau zeigt Invisible Woman mit weiß-roten Haaren und einem schwarzen und lila Outfit. Der Skin trägt den Namen Blood Shield und Spieler haben bis zum 11. April 2025 Zeit, um den Gold-Rang zu erreichen.

Danach erhalten sie den Skin zu Beginn von Season 2. Spieler, die nicht so lange warten möchten, können den Invisible Woman-Skin im Shop von Marvel Rivals kaufen. Das Kosmetik-Paket kostet 1.600 Einheiten und enthält einen Skin namens Malice, der der Heldin ein dunkles Aussehen mit Lederriemen und Stahlstacheln verleiht, die über ihre Gliedmaßen, Schultern und ihren Kopf verteilt sind. Einheiten können durch das Aufsteigen im Battle Pass, das Abschließen von Erfolgen und Quests sowie durch den Tausch von Lattice, der Premium-Währung des Spiels, erworben werden.

