Marvel Rivals: Leak deutet auf fünf neue Charaktere hin

Ein neuer Leak zu Marvel Rivals enthüllt, dass fünf neue Helden dem Spiel beitreten werden, darunter Professor X und Colossus. Mit der steigenden Beliebtheit des Titels werden immer mehr spannende Leaks von der Community geteilt, die aufregende Inhalte für den 6v6-Shooter verraten.

Ein früherer Leak deutete darauf hin, dass Valkyrie eines Tages zu Marvel Rivals hinzugefügt werden könnte. Dabei ist jedoch unklar, ob die Version aus den Comics oder die Darstellung von Tessa Thompson aus den MCU-Filmen ins Spiel integriert wird. Ein weiterer Leak brachte gute Nachrichten für Sam Wilson-Fans und ließ sein mögliches Debüt offen, obwohl sowohl er als auch Steve Rogers als Captain America bekannt sind.

Nun deutet ein weiterer Leak darauf hin, dass die Charakterliste in Zukunft weiter wachsen wird. Ein neuer Leak des Dataminers X0X_LEAK auf Twitter enthüllt, dass Professor X, Jia Jing, Paste Pot Pete, Colossus und Locus dem Spiel hinzugefügt werden sollen.

Besonders interessant für Support-Spieler sind die Charaktere Professor X, Jia Jing und Locus, die als neue Support-Charaktere erwähnt werden. Während Professor X, der ikonische Anführer der X-Men, keine weitere Vorstellung benötigt, ist Jia Jing ein Charakter, der dank seiner Feenflügel fliegen kann und eine steinerne Haut besitzt, die ihm große Widerstandskraft verleiht. Locus ist der Name zweier Figuren, von denen die bekannteste Rayna Piper ist, die teleportieren, fliegen und Energiestöße abfeuern kann.

New Found Heroes Professor X —- Support

Jia Jing — Support

Paste Pot Pete — Damage

Colossus – Tank

Locus – Support Thank you KodingDev for helping this discovery pic.twitter.com/1VfsaN97yk Werbung — X0XLEAK (@X0X_LEAK) January 11, 2025

Marvel Rivals erhält in der Zukunft viele spannende Helden

Der Leak deutet darauf hin, dass die Haupt-Vanguards einen neuen Charakter bekommen, da Colossus dem Shooter endlich beitreten wird. Obwohl der berühmte X-Men-Charakter nicht zur Startbesetzung gehört, wird Colossus aufgrund seiner Popularität und seines Potenzials als Vanguard in Marvel Rivals mit Spannung erwartet. Paste Pot Pete, ein Krimineller, der als Mitglied der Schurkengruppe Frightful Four bekannt ist, wird der neue spielbare Duellant sein. Er tauchte erstmals 1962 in Marvel Comics auf und änderte seinen Decknamen 1965 in Trapster.

Es gibt noch keine offizielle Bestätigung, dass die fünf Helden zu Marvel Rivals hinzugefügt werden, daher sollten Spieler die durchgesickerten Informationen mit Vorsicht betrachten. Dennoch erwarten viele das mögliche Debüt von Professor X und Colossus, da sie prominente Figuren in der Geschichte der Marvel-Comics sind. Paste Pot Pete ist ebenfalls ein interessanter Name, da er ein bekannter Antagonist aus den Fantastischen Vier ist, der kürzlich zusammen mit Mister Fantastic ins Spiel kam, als die Unsichtbare Frau zu Marvel Rivals hinzugefügt wurde.

Quelle: x.com via @XoX_LEAK