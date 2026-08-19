Markenanmeldung von Nintendo: Kommt ein neues Dr. Mario?

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Bei Nintendo hat es gerade eine überraschende Markenanmeldung geben: Dr. Mario World. Das Mobile-Game mit dem Titel wurde 2021 eingestellt. Deshalb umso überraschender, dass der Name vom japanischen Unternehmen nun wieder angemeldet worden ist.

Dr. Mario World

Das Spiel erschien im Juli 2019 für Android und iOS und war ein neuer Ableger von Nintendos damaliger Antwort auf das Erfolgsspiel Tetris. Als Mobile-Game war Dr. Mario World kostenlos zu spielen. Natürlich durften hier mobile Spielmechaniken nicht fehlen. Allerdings wurde das Spiel schon nach eineinhalb Jahren, nämlich im Oktober 2021 eingestellt. Seitdem war das Spiel verschwunden.

Was die Markenanmeldung zu bedeuten hat?

Die Markenanmeldung sorgt nun für verschiedene Spekulationen und wurde von mehreren News-Seiten aufgegriffen. Womöglich kehrt Dr. Mario World nicht als Mobile-Game, sondern als Nintendo Switch 1 und 2 Titel zurück! Es ist aber hinzuzufügen, dass eine Neuanmeldung oder Markenverlängerung nicht automatisch bedeuten muss, dass des Mobile-Game zurückkehrt oder ein neuer Titel in Entwicklung ist. Es ist bei Unternehmen auch üblich ihre Marken immer wieder juristisch zu sichern.

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Dr. Mario

Dr. Mario ist ein Puzzle-Spiel von Nintendo, welches im Jahr 1990 für das NES und den Game Boy erschienen war. Als Dr. Mario müssen Viren beseitigt werden, indem man farbige Tabletten passend kombiniert. Das Spielprinzip ähnelt Tetris, setzt aber auf das gezielte Entfernen bestimmter Viren auf dem Bildschirm, statt kompletten Reihen von Blöcken. Die Serie gehört zu den bekanntesten Puzzle-Titeln des Unternehmens.

In Konkurrenz zu Tetris

Nintendo hatte sich zur Aufgabe gemacht ein Videospiel zu entwickeln, welches gleich gut wie Tetris sei. So ist die Idee zu Dr. Mario entstanden. Ein Puzzle-Videospiel, welches 1990 erstmals für NES und Game Boy erschienen war. Ähnlich wie Tetris müssen auch hier gewisse Bereiche weggeräumt werden. Diese sind hier allerdings in Form von Viren statt Blöcken. Der Rechtsinhaber von Tetris reagierte damals auf das Videospiel ungehalten, da Nintendo hier eklatant versucht hätte, den Videospielklassiker Tetris zu kopieren.

Es ist unklar, ob die Markenanmeldung etwas zu bedeuten hat, aber es ist interessant, dass etwas passiert ist. Dr. Mario ist eine sehr bekannte und beliebte Nintendo Marke. Und Dr. Mario & Puzzle League ist seit kurzem online bei den Nintendo Classics spielbar.

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Quelle: x.com via MikeOdysseyYT