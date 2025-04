Tetris-Inhaber: Dr. Mario war ein Versuch Tetris zu kopieren!

Der Videospielentwickler und Unternehmer Henk Rogers, welcher Nintendo Tetris näher brachte und zu unvorhergesehen Erfolg führte, hätte dessen Rechte an Nintendo abtreten sollen. Da dieser sich nicht dazu bereit erklärte, hatte Nintendo ein ähnliches Spiel zu Tetris entwickelt: Dr. Mario. Der Unternehmer schildert diese Geschichte in seinem Buch im Detail.

Nintendos Prometheus

Henk Rogers ist ein niederländischer Videospielentwickler und Unternehmer. Sein Studio hat 1984 das Rollenspiel The Black Onyx entwickelt und veröffentlicht. Später half er Nintendo Videospieltitel für ihre Heimkonsole Famicom zu suchen. So hatte Rogers 1988 auf einer amerikanischen Heimcomputermesse bei Atari das Videospiel Tetris entdeckt und es Nintendo vorgestellt. Daraus hat Nintendo eine eigene Version für den NES und Game Boy entwickelt. Die Game Boy Version hat sich über 35 Millionen Mal verkauft und gehört damit zu den erfolgreichsten Videospielen aller Zeiten. Die Vergabe der Lizenz von Tetris auf Videospielkonsolen hatte damals Rogers‚ Firma.

Das perfekte Spiel

Rogers hat nun ein Buch veröffentlicht, welches „The Perfect Game: Tetris: From Russia With Love“ lautet und in welchem er die Geschichten mit Nintendo aus seiner Sicht erzählt. So hätte der damalige Nintendo Chef Hiroshi Yamauchi versucht, die Tetris Rechte von Rogers abzukaufen. Rogers wollte dies auf keinen Fall und meinte deshalb sogar, dass er Tetris gegen Nintendos Super Mario tauschen würde. Dabei wusste er, dass dies nie geschehen wird.

Dr. Mario

So hat Yamauchi bei Nintendo intern den Auftrag gegeben ein eigenes Videospiel zu entwickeln, dass gleich gut wie Tetris werden sollte. So ist die Idee zu Dr. Mario entstanden, ein Puzzle-Videospiel, welches 1990 für Game Boy und NES erschienen ist. Ähnlich wie Tetris müssen auch hier gewisse Blöcke weggeräumt werden. Diese sind allerdings in Form von Viren. Rogers reagierte auf das Videospiel ungehalten, da Nintendo hier eklatant versucht hätte, einen Videospielklassiker wie Tetris zu kopieren.

Die Rechte von Tetris sind seit 1996 bei der eigens dafür gegründeten Firma The Tetris Company, welche Henk Rogers, als auch dessen Erfinder Alexei Leonidowitsch Paschitnow gehört. 2023 ist sogar ein Film erschienen, welcher die Geschichte vom Videospiel Tetris erzählt.

Es ist Nintendo vielleicht nicht gelungen ein gleichwertiges Videospiel wie Tetris zu erschaffen. Dennoch können wir uns heute beide Videospiele nicht mehr wegdenken.

