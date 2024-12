Tetris für den NES wird Teil von Nintendo Switch Online

Nintendo hat kürzlich angekündigt, dass die NES-Bibliothek des Nintendo-Switch-Online-Dienstes um ein weiteres klassisches Spiel erweitert wird. Ab dem 12. Dezember 2024 können Abonnenten das beliebte Puzzlespiel Tetris auf ihrer Nintendo Switch spielen. Tetris, ein Spiel, das ursprünglich 1984 von Alexey Pajitnov entwickelt und veröffentlicht wurde, hat sich schnell zu einem der bekanntesten und beliebtesten Videospiele weltweit entwickelt. Die NES-Version wurde 1989 veröffentlicht und trug maßgeblich zur Popularität des Spiels bei. Es bietet ein einfaches, aber süchtig machendes Gameplay, bei dem die Spieler herabfallende Blöcke drehen und platzieren müssen, um vollständige Linien zu bilden. Die Aufnahme in die Bibliothek des Nintendo-Switch-Online-Dienstes ist ein bedeutender Schritt, da es eines der ikonischsten und einflussreichsten Spiele in der Geschichte der Videospiele ist.

Es wird nicht nur langjährige Fans des Spiels ansprechen, sondern auch jüngeren Generationen die Möglichkeit geben, diesen Klassiker zu erleben. Neben Tetris bietet die NES-Bibliothek des Services eine Vielzahl anderer Klassiker, darunter Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Metroid und Kirby’s Adventure. Der neueste Zugang ist das Game-Boy-Spiel Donkey Kong Land 3. Nintendo Switch Online bietet Abonnenten zudem exklusive Vorteile wie Online-Multiplayer-Modi, Cloud-Speicherstände und spezielle Angebote im Nintendo eShop.

A puzzle classic returns! Tetris® for NES comes to Nintendo Switch Online on 12/12! pic.twitter.com/TIhj7Uq2Mo — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 3, 2024

Tetris für den NES feiert Rückkehr auf die Nintendo Switch

In den sozialen Medien wurde die Ankündigung, Tetris in die NES-Bibliothek aufzunehmen, überwiegend positiv aufgenommen. Viele Fans freuen sich darauf, den Klassiker auf ihrer modernen Konsole zu spielen und ihre Highscores mit Freunden zu teilen. Einige Benutzer haben auch nostalgische Erinnerungen an das Spiel geteilt und betonen, wie sehr der Titel ihre Liebe zu Videospielen beeinflusst hat. Es bleibt spannend, zu sehen, welche weiteren Spiele Nintendo in Zukunft zur Bibliothek hinzufügen wird.

Quelle: x.com via @Nintendo