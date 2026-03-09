Mario Tennis Fever im Test: Aufschlag ins Chaos!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Das Wichtigste in Kürze

Der Titel schlägt den Vorgänger mit seinem Party Konzept.

Mario Tennis Fever lässt Wii Sports mit Motion Control grüßen!

Neben dem Titel soll auch auf dem Virtual Boy ein Mario Tennis wieder erscheinen.

Mario Tennis Fever ist ein Sport-Videospiel, welches von Camelot Software Planning entwickelt worden ist. Es wurde exklusiv für die Nintendo Switch 2 am 12.02.2026 von Nintendo veröffentlicht. Wir haben uns ein Lacoste Shirt angezogen und uns auf den Tennisplatz begeben um zu sehen, wie gut Super Mario noch Tennis spielen kann.

Die Mario Tennis Reihe

Zählt man den Game Boy Titel Tennis hinzu, in welchem Super Mario der Schiedsrichter fungiert, dann spielen wir mit Mario Tennis Fever schon den 10. Mario Tennis Titel! Auch der Virtual Boy Titel Mario’s Tennis gehört dazu. Dieser soll ebenfalls in naher Zukunft auf der Nintendo Switch wieder erschienen.

Baby on court!

Ein Tennis-Turnier steht im Pilzkönigreich an. Leider ist Prinzessin Daisy erkrankt. Davon sind ihre Freunde Prinzessin Peach, Mario, Luigi, Toad und Donkey Kong schwer betroffen. Glücklicherweise wissen Wario und Waluigi eine Lösung: eine magische, goldene Frucht, welche Daisy heilen könnte. Diese befindet sich auf einer abgelegenen Insel. Mit Peachs Luftschiff begibt sich die Truppe dorthin um nach der geheimnisvollen Frucht zu suchen.

Wario und Waluigi haben allerdings noch einen andere Pläne und begeben sich auf Schatzsuche. Dadurch erscheinen drei mysteriöse Monster, welche Peach, Mario, Luigi, Wario und Luigi in Babies verwandeln. Da Babies alles erst lernen müssen, müssen die Helden ihre Skills im Laufe des Abenteuers wieder aneignen um sich den drei Ungeheuern zu stellen und wieder groß zu werden.

Mario Party oder Mario Tennis?

Mario Tennis Fever unterscheidet sich sehr vom Vorgänger Mario Tennis Aces. Während letzteres auf präzises Gameplay gesetzt hatte, steht dieses Mal der Partyspaß und das Chaos im Vordergrund. Dank zusätzlicher Spezialfähigkeiten und Fever-Schlägern wird für spektakuläre und abwechslungsreiche Ballwechsel gesorgt. Der Titel erinnert dabei an ein Mario Party Minispiel, als ein ernstes Tennis Spiel.

Natürlich ist Mario Tennis Fever trotzdem immer noch ein Tennisspiel. Der Ball muss über das Netz geschlagen und die Gegner ausgespielt werden. Die Steuerung wird einem vor Beginn des Spiels spielend beigebracht und auch wenn man sich nicht gleich alles merkt, so kommt man auch mit wenig Knöpfen durch und hat seinen Spaß.

Fever-Schläger

Ganz neu sind in Mario Tennis Fever, die Fever Schläger. Die Schläger haben die unterschiedlichsten Eigenschaften und können die Felder und somit auch das Match umgestalten. Kreisende Feuerbälle, Eisflächen, elektrische Zonen oder Öllachen können damit auf dem Feld hervorgerungen werden. Dies geschieht ganz zum eigenen Vor- oder Nachteil, denn auch die Gegner können eine Attacke abwehren, sodass man die geplanten Hindernisse, auch im eigenen Spielfeld landen können. Ähnlich wie ein misslungen, eingesetztes Item in Mario Kart.

Abwechslungsreiche Modi

Es gibt mehrere Modi on Mario Tennis Fever. Des Modus Abenteuer ist die Einzelspieler-Kampagne in welcher man sich als Baby zurück auf den Tennis Platz kämpfen muss. Der Modus Turnier kann als Einzel- oder Doppelturnier abgehalten werden. In Missionstürme müssen mit unterschiedlichen Spielern unterschiedliche Herausforderungen bestanden werden. Beide Modi können mit zwei Spielern gespielt werden.

Ab dann steigt die Spielerzahl auf bis zu 4 Spieler: diese Modi lauten Freies Spiel, Spezialmix und Realmodus. Während Freies Spiel selbsterklärend ist. Stellt man sich in Spezialmix unterschiedlichen Herausforderungen, bei welchen besonders die verschiedenen Tennisplätze den Unterschied machen. Denn je nach Belag kann sich die Ballphysik immens verändern.

Wii Sports lässt grüßen!

Als letztes gibt es noch in Mario Tennis Fever den Realmodus, welcher genau das macht, wovon jeder Wii-Besitzer träumt: mit den Joy-Con 2 im Wohnzimmer zu fuchteln und so tatsächlich Tennis zu spielen. Leider fühlt es sich trotzdem nicht nach dem Tennis von Wii Sports oder dem Tischtennis von Wii Sports Resort an. Es werden zwar auch Bewegungen erfasst, aber das Gameplay fühlt sich nicht wie damals an.

Moderne Titel sind einfach viel zu komplex mit Geschwindigkeit, Timing, Ballphysik und verschiedene Spezialschläge aufgebaut, während die Klassiker viel einfacher funktioniert haben. Es ist ein willkommener Bonus und wird sicher immer wieder mal gespielt. Er kann nur leider nicht die Magie von damals einfangen.

Multiplayer-Traum

Es gibt in Mario Tennis Fever neben Online-Spiel auch Rang-Match in welchem man online auf ähnlich starke Gegner treffen kann. Natürlich kann auch Lokal auf verschiedenen Switch 2 Konsolen gespielt werden. Auch ein GameShare Modus wurde hier glücklicherweise implementiert.

Spielen lohnt sich

Mario Tennis Fever ist mit Belohnungen aufgebaut. Je mehr gespielt wird, desto mehr neue Charaktere und Fever-Schläger werden freigespielt. Mit dabei ist glücklicherweise wieder ein Luma, welcher sehr gut Tennis spielen kann. Aber auch der berühmte Kettenhund hat Talent. Wie man Charaktere freispielt, wird im Spiel ebenso erklärt. Insgesamt wollen fast 40 Charaktere mit Super Mario Tennis spielen.

Grandiose Animationen!

Die Grafik und Animationen von Mario Tennis Fever sind ein wahrgewordener Nintendo Traum. Die Tennisplätze sind sehr detailreich und bunt gestaltet. Die Figuren haben alle Animationen, welche einen zum Lachen bringen. Beispielsweise wenn Gumba sich nach einem verlorenen Ballwechsel auf den Boden wirft. Auch die Tennisplätze sind animiert, so kehren die singenden Piranha-Pflanzen als auch die Hippos aus Super Mario Bros. Wonder wieder zurück.

Verstecke musikalische Abwechslung

Die Musik von Mario Tennis Fever ist mit zahlreichen Synthies versehen. Der Einsatz ist schon fast zu oft. Allerdings zeigen die Eis Ruinen, dass auch andere Töne in diesem Soundtrack stecken und dieser tiefsinniger ist, als er beim ersten Mal hören auf einen wirkt. Entweder hat man sich an den Stimmwechsel von Mario gewöhnt oder man hat herausgefunden wie man Charles Martinet Lebenswerk super einfangen kann. Und die Plauderblume aus Super Mario Bros Wonder wird wohl niemals mehr ihren Mund halten.

Fazit zu Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever macht vieles Richtung und ist eine Verbesserung zu Mario Tennis Aces. Es ist leicht zugänglich und besonders die vielen Multiplayer-Möglichkeiten machen Spaß. Mit den Fever-Schlägern bekommen auch ungeübte Spieler einen Vorteil zu denen, die mehr Freizeit haben. Dass die Matches sehr an Mario Party erinnern ist ein Kompliment.

Nur der Einzelspieler-Modus hat zwar eine originelle Geschichte (Donkey Kong und Toad als Babies darzustellen, wurde aber hier leider verpasst), allerdings fühlen sich die einzelnen Aufgaben wie mehrere Tutorials an und sind auch schnell wieder vorbei. Endlich wieder ein gutes Super Mario Sportspiel!

