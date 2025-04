Mario Kart World Direct: Laufzeit der Präsentation enthüllt

Nintendo-Fans können sich auf eine spannende Präsentation freuen: Die Mario Kart World Nintendo Direct am 17. April wird rund 15 Minuten dauern. Das neue Mario Kart World wurde erstmals im Januar während der offiziellen Vorstellung der Nintendo Switch 2 gezeigt, doch erst bei der Switch 2 Nintendo Direct Anfang April bekamen Spieler einen umfassenden Einblick in das Spiel.

Der neueste Ableger der beliebten Rennspielreihe erscheint am 5. Juni zusammen mit der Switch 2 und bringt einige aufregende Neuerungen mit sich, darunter einen Open-World-Free-Roam-Modus, der es Spielern ermöglicht, die farbenfrohen Landschaften von Mario Kart World frei zu erkunden. Bereits im offiziellen Trailer versprach Nintendo weitere Informationen in einer speziellen Nintendo Direct-Präsentation am 17. April.

Join us on April 17th at 6 a.m. PT to learn more about #MarioKartWorld for #NintendoSwitch2 in the Mario Kart World Direct. The livestream will be roughly 15 minutes. #NintendoDirect

Watch it here: https://t.co/YtvEgjWKyx pic.twitter.com/3MistrmyOh

Werbung

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 16, 2025