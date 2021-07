Mario Golf: Super Rush (Nintendo Switch) – Game Review

Mario Golf: Super Rush - ©Nintendo

Mario Golf: Super Rush ist ein spaßiges Golf Sport- und Arcade-Videospiel. Es wurde von Camelot Software Planning entwickelt und wurde am 25.06.2021 von Nintendo veröffentlicht. Wir haben für euch herausgefunden, ob der Spaß mit den bisherigen Golf-Abenteuern mithalten kann.

Marios lange Golfkarriere

Super Mario ist eine echte Sportskanone. Neben dem Rennsport in der Mario Kart Reihe, Tennis in Mario Tennis Reihe, Fußball in Mario Football Reihe, Baseball in Mario Baseball Reihe und sogar den olympischen Spielen in Mario und Sonic bei den olympischen Spielen Reihe, ist Marios Liebe zum Golfspiel sein ältestes sportliches Hobby. Mario Golf: Super Rush ist der sechste Mario Golf Ableger, wenn man NES Open Tournament Golf (1987), in welchem Mario bereits den Schläger in der Hand hielt (auf Nintendo Switch Online spielbar), außer Acht lässt. Beim Golfspiel geht es darum den Golfball, mit diversen Golfschlägern, mit so wenigen Schlägen wie möglich in ein Erdloch zu befördern.

Handicap

In Mario Golf: Super Rush, kann der Golfball klassisch mit Knöpfen oder sogar mit den Motion Controls, um echtes Golfspiel zu simulieren, geschlagen werden. Eine Premiere, schließlich wurde für die Nintendo Wii und die Nintendo Wii U keine Mario Golf Titel auf den Markt gebracht. Wie viel Spaß auf Konsolen Golf machen kann, hat damals eindrucksvoll Wii Sports bewiesen. Golf funktioniert hier immer noch. Jeder Wii Sports Golfer fühlt sich bei Mario Golf: Super Rush sofort wie zuhause.

Mit König Bomb-omb kommt ein klassischer Endgegner zum ersten Mal als spielbarer Charakter zum Zug. Natürlich haben die 16 verschiedenen Mario Charaktere eigene Schlag- und Rennattacken im Petto, welche gnadenlos gegen andere Spieler in den neuen Modi eingesetzt werden können. Leider ist die Auswahl der Charaktere und Kurse beschränkt, aber Nintendo hat bereits angekündigt mit der Zeit neuen Content für das Spiel zu liefern.

Das Schlagen

Bei der Schlaganzeige hat sich in Mario Golf: Super Rush einiges getan. Alle notwendigen Informationen werden einem horizontal oder vertikal mitgeteilt. Man weiß sofort, ob man zu fest schlägt und erfährt den Grad der Kurve. Zudem bekommt man hier auch von der Windrichtung und die Fluggeschwindigkeit Wind.

Die neuen Modi

Die neuen Modi von Einzelmatch in Mario Golf: Super Rush sind die Besten. Zuallererst: Speed-Golf bei dem es darum geht, den Ball so rasch wie möglich einzulochen. Dabei muss man zwischen den Schlägen, dem Ball quer über das Feld nachrennen. Die anderen Spieler und auch Hindernisse erschweren den Weg. Battle-Golf ist wie Speed-Golf, nur dass es darum geht in einer Arena gegen drei anderen Spielern als Erster den Golfball in drei von neun beliebigen Löchern zu versenken – sehr stressig, aber positiv gemeint. Golf-Abenteuer ist ein RPG in welchem ein persönlicher Mii Charakter aufgelevelt werden kann. Dieser kann anschließend auch in den anderen Modi gespielt werden. Mit der Zeit wird dies auch der stärkste Spieler auf dem Golfplatz. Leider kann man nur im Golf-Abenteuer mehrere Kurse freispielen. Leider, da sich das Golf-Abenteuer sehr zeitintensiv gestaltet.

Augenweide

Die Grafik ist in Mario Golf: Super Rush für sämtliche Nintendo Haus-Titel in entsprechender Qualität. Das Design ist liebevoll und detailliert auf die Charaktere und dem Thema Golf zugeschnitten. Die Animationen sind flüssig und witzig. Das Intro allein hat gefühlt schon Spielfilmlänge.

Soundtrack

Die Musik in Mario Golf: Super Rush ist alles andere als ruhig. Sie ist sehr schnell und triumphierend. Sehr passend zum Rush des Titels, welcher sich in den Spielmodi widerspiegelt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Fazit zu Mario Golf: Super Rush

Mario Golf: Super Rush ist ein gelungenes Comeback der Reihe. Die Nintendo Switch eignet sich besonders aufgrund der Motion Controls, aber auch für unterwegs können im Handheld-Modus die eine oder andere Partie gespielt werden. Nintendo will noch Content liefern, bis dahin werden wir fleißig üben um mit einem Schlag oder zumindest Par einzulochen. Die neuen Modi sind großartig. Vor allem die Duelle in der Arena bringt den Golfsport auf ein ganz neues Level.

Unterstützte uns! Hol Dir diesen Titel, Merchandise oder Zubehör bei Amazon.de!

Unterstützte uns! Hol Dir diesen Titel, Merchandise oder Zubehör bei Amazon.de!

Review Wertung