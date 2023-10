Lunar Lander Beyond nimmt Spieler auf eine Kosmische Odyssee

Bald verfügbar: Dreams Uncorporated und Atari präsentieren Lunar Lander Beyond

Bereitet Euch auf eine außergewöhnliche Begegnung auf dem Mond vor, denn Atari enthüllte gestern den ersten Gameplay-Trailer für das kommende Lunar Lander Beyond, eine aufregende Neuinterpretation des Spiels, das einst Pionierarbeit im Simulationsgenre geleistet hat. Der neue Trailer markiert den Start der Steam Next Fest Demo, die bis zum 16. Oktober gespielt werden kann.

In Lunar Lander Beyond schlüpft Ihr in die Rolle des Kapitäns der Flugcrew der Pegasus Corporation und führt ein Team mutiger Forscher und Berater durch eine Serie anspruchsvoller Missionen in einem Kosmos voller geheimnisvoller Monde und faszinierender Planeten.

Lunar Lander Beyond Hauptmerkmale

Erinnert ihr euch eigentlich an Lander? Das kultige Spiel rund um Geschicklichkeit und Vorsicht? Vielleicht sind die meisten von Euch zu jung um das noch gespielt zu haben. Aber hier kommt Lander mit neuem Facelifting. Lunar Lander Beyond ist Retro-Charme mit neuem Gesicht.

Einzigartiger handgezeichneter Kunststil : Taucht ein in die luxuriöse Sci-Fi-Landschaft im einzigartigen handgezeichneten Stil von Dreams Uncorporated.

: Taucht ein in die luxuriöse Sci-Fi-Landschaft im einzigartigen handgezeichneten Stil von Dreams Uncorporated. 30 kühne Missionen : Bewältigt Missionen auf fünf Himmelskörpern: Nueva Luna, Mars, Venus, Ganymed und dem geheimnisvollen Reich von Etimus.

: Bewältigt Missionen auf fünf Himmelskörpern: Nueva Luna, Mars, Venus, Ganymed und dem geheimnisvollen Reich von Etimus. Vier Schwierigkeitsgrade : Passt die Spielherausforderung Euren Vorlieben an, wobei der höchste Schwierigkeitsgrad “Wahnsinn” mit Permadeath die Spannung erhöht.

: Passt die Spielherausforderung Euren Vorlieben an, wobei der höchste Schwierigkeitsgrad “Wahnsinn” mit Permadeath die Spannung erhöht. Anpassungsmöglichkeiten : Mit zahlreichen Pilotenoptionen, prozedural generierten Charakteren und Eigenschaften, vier einzigartigen Schiffen und einem Dutzend Upgrades bietet Lunar Lander Beyond eine Fülle von Anpassungsmöglichkeiten.

: Mit zahlreichen Pilotenoptionen, prozedural generierten Charakteren und Eigenschaften, vier einzigartigen Schiffen und einem Dutzend Upgrades bietet Lunar Lander Beyond eine Fülle von Anpassungsmöglichkeiten. Lasst Euch nicht verrückt machen: Achtet darauf, den Verstand Eurer Crew zu bewahren, da steigender Stress zu Halluzinationen und Weltraumwahnsinn führen kann.

Als frisch ernannter Kapitän der Pegasus Corporation liegt die Verantwortung für das Schicksal des Kosmos in Euren Händen. Liefert Fracht aus, sammelt Ressourcen und rettet gestrandete Piloten, während Ihr Euch in diesem mysteriösen Universum bewegt. Aber seid vorsichtig, denn ein geheimnisvolles Portal, das zu einem unerforschten Planeten führt, könnte düstere Wahrheiten offenbaren, die im Universum verborgen sind.

Lunar Lander Beyond verspricht eine unvergessliche kosmische Reise voller Gefahr, Intrigen und atemberaubender Landschaften. Bereitet Euch auf dieses interstellare Abenteuer vor, wie es kein anderes bietet.

Lunar Lander Beyond wird von Dreams Uncorporated entwickelt und von Atari veröffentlicht und soll Anfang 2024 für PC und Konsolen erscheinen. Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Website. Ihr könnt Lunar Lander Beyond auch auf Eure Steam-Wunschliste setzen, um über zukünftige Updates informiert zu werden.

Über Dreams Uncorporated: Dreams Uncorporated ist ein visionäres Spieleentwicklungsstudio, das für seinen einzigartigen und fesselnden Kunststil bekannt ist. Das Studio strebt danach, immersive Spielerlebnisse zu schaffen, die die Spieler in neue Welten entführen.

Über Atari: Atari ist ein globales Unterhaltungsunternehmen, das Generationen und Zielgruppen überwindet und einzigartige und ansprechende interaktive Erlebnisse bietet. Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens umfasst einige der weltweit bekanntesten Franchises.