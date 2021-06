Halo Fan-Film von Gareth Reeve - Screenshot: YouTube

Erst kürzlich hat die Halo TV-Serie beide Showrunner verloren, die derzeit in Budapest (Ungarn) in Produktion ist. Doch schon zuvor gab es einige Live-Action-Serien und auch etliche Film-Projekte von Fans zu Halo. Nun sorgt das Projekt Long Way Home für Furore unter den Master Chief-Freunden. Seht euch den ersten Teaser-Trailer an.

Filmstudent Gareth Reeve teilte den Teaser zu seinem Halo-Fan-Film Long Way Home auf seinem persönlichen YouTube-Kanal, bevor er sich in den sozialen Medien verbreitete. Reeve sagt in der Beschreibung, dass der Film einem ODST-Soldaten folgt, nachdem ein verpatzter Drop ihm allein auf Delta Halo stranden lies.

Der ODST-Soldat durchquert Delta Halo, auf der Suche nach seinen Squad. Und die Allianz ist näher als er denkt. Derzeit ist geplant das der Fan-Film im August 2021 online erscheinen soll.

Wie der Teaser-Trailer zeigt bleibt man den Halo-Universum treu. Die Ausrüstung des ODST-Soldaten entspricht jener der Spiele, die Halo-Fans kennen. Auch die Farbgebung von Delta Halo entspricht den Spielen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hoffentlich benötigt der Filmstudent Reeve nicht so lange wie die TV-Serie zu Halo und er kann den Release des Fan-Films mit August 2021 halten.

Nicht das erste Halo Fan-Film-Projekt

Nicht nur Star Wars und Star Trek haben etliche Fan-Filme herausgebraucht, auch das Sci-Fi-Epos rund um den Master Chief sorgte bereits für einige kultige Auftritte. Viele der Fans leisten beeindruckende Arbeit und Detailgenauigkeit.

Anfang 2019 beeindruckte Dawn Under Heaven, der den Fall des Planeten Reach zeigte, der 2552 von einer Covenant-Armada überrannt wurde. Immerhin erreichte der rund 30 Minuten lange Kurz-Film mehr als 1,2 Millionen Aufrufe auf YouTube.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Fallen ist ein Fan-Film aus dem Jahr 2015 und zeigt eine Gruppe Soldaten, die von der Pillar of Autumn stammen und sich am Halo-Ring durchkämpfen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Master Chief hat es aber auch in eine epische Schlacht geschafft. In Galactic Battles kämpfen Charaktere aus Star Wars, Star Trek, Halo und Mass Effect Seite an Seite.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wir halten euch am Laufenden, was aus Long Way Home geworden ist.