Life is Strange 2: Nintendo Switch-Portierung angekündigt

Life is Strange 2 kommt nun ebenfalls auf die Handheld-Konsole von Nintendo.

Life is Strange 2 wurde für die Nintendo Switch angekündigt. Letztes Jahr brachte Square Enix das ursprüngliche Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm mit der Life is Strange Arcadia Bay Collection auf die Nintendo Switch, gefolgt von dem neuesten Teil Life is Strange: True Colors. Jetzt kommt Life is Strange 2 endlich auch für die Switch heraus.

Life is Strange 2 wurde erstmals 2018 mit der Veröffentlichung von The Awesome Adventures of Captain Spirit angeteasert, das das Setting und die Charaktere des Spiels enthüllte, bevor es offiziell angekündigt wurde. Die Story spielt im selben Universum wie das Originalspiel, konzentriert sich jedoch auf zwei neue Charaktere, Sean und Daniel, die gezwungen sind dem Gesetz zu entkommen, nachdem ihr Vater bei einem Fall von Polizeibrutalität ermordet wurde. Ein Großteil des Spiels konzentriert sich darauf, moralische Entscheidungen zu treffen die einen Einfluss auf den weiteren Verlauf von Seans und Daniels Reise haben.

Square Enix hat angekündigt, dass Life is Strange 2 am 2. Februar 2023 für die Nintendo Switch erscheinen wird. Das Spiel ist derzeit nur für eine digitale Veröffentlichung bestätigt, was bedeutet, dass es wahrscheinlich keine physische Veröffentlichung geben wird.

Viele sehen Life is Strange 2 aufgrund seiner Themen wie Brüderlichkeit, Rassendiskriminierung und Politik im modernen Nordamerika sehr getrennt vom Rest der Serie. Trotzdem steht das Game seinem Vorgänger in Sachen Emotionen in nichts nach und ist mit einer Spielzeit von 16-18 Stunden der längste Teil der Serie. Das Spiel ist seinem Vorgänger technisch weit voraus. Das bedeutet, dass die Nintendo Switch-Portierung wahrscheinlich grafische Abstriche machen wird, so dass sie eher mit der Nintendo Switch-Version von True Colors vergleichbar sein wird.

Life is Strange 2 ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Das Spiel wird am 2. Februar für Nintendo Switch erscheinen.