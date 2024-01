Lego Fortnite: Umfrage deutet auf möglichen DLC und Mods hin

Eine neue Umfrage von Epic Games deutet darauf hin, dass es bald neuen DLC und mögliche Mod-Unterstützung für LEGO Fortnite geben könnte. Das LEGO-Survival-Spiel wurde kurz nach dem Start von Fortnite Chapter 5 Season 1 im vergangenen Dezember veröffentlicht. Der schnelle Erfolg des Modus hat viele Spieler dazu ermutigt, darüber nachzudenken, was Epic Games in der aktuellen und den kommenden Seasons einführen könnte.

In LEGO Fortnite können Spieler dank der beliebten Konstruktionsmechanik des Spiels Welten erschaffen und nach Herzenslust bauen. Tausende von Spielern spielen gemeinsam den Modus und stellen Projekte im Spiel fertig. Zum Beispiel den Todesstern aus Star Wars oder ein riesiges Flugzeug, das tatsächlich über die Karte fliegen kann. Zusätzlich arbeitet Epic Games mit großen Publishern und Unternehmen zusammen, wodurch Spieler in Zukunft LEGO-Versionen von Fortnite-Skins erwarten können. In der Community nehmen Spekulationen über zukünftige Kooperationen und Inhalte zu, da Epic Games möglicherweise neue DLCs für das Spiel plant.

Umfrage gibt Hinweise auf mögliche LEGO Fortnite DLCs und Mods

Der bekannte Fortnite-Leaker ShiinaBR berichtet auf Twitter, dass Epic Games in naher Zukunft möglicherweise neue LEGO Fortnite DLCs und Mods veröffentlichen wird. In einer kürzlich veröffentlichten Umfrage werden die Nutzer gefragt, warum sie mehrere Welten in diesem Modus erstellt haben. Als Antwortmöglichkeiten können die Nutzer wählen: ‘Ich wollte eine Mod verwenden’ oder ‘Ich wollte ein DLC verwenden’. Obwohl diese Frage gestellt wurde, geht der Rest der Umfrage nicht näher darauf ein. Es wird nicht beschrieben, was die neue DLC- oder Mod-Unterstützung für den Modus möglicherweise mit sich bringen könnte. Nichtsdestotrotz sorgte die Erwähnung von DLC und Mods in der Spielerumfrage für viel Aufregung bei den Fans auf Twitter. Viele spekulierten darüber, was der DLC für das Survival-Spiel bringen könnte.

Mods & DLCs might be coming to LEGO Fortnite in the future 👀 A few minutes ago, Epic Games sent out a new player survey, and one of the questions mentions mods & DLCs for #LEGOFortnite pic.twitter.com/1stVnwfMeo — Shiina (@ShiinaBR) January 26, 2024

SamLeakss und Pluto V2, zwei bekannte Fortnite-Leaker, sind begeistert von den neuen LEGO Fortnite DLCs und Mods. Die Umfrage zeigt, dass die Fortnite-Community langfristige Unterstützung und neue Updates für den Modus von Epic Games begrüßt. Einige Nutzer sind jedoch aufgrund des ständigen Zustroms neuer kostenpflichtiger Skins in Fortnite vorsichtig, was ein DLC angeht.