Laut Publisher hatte Metro Exodus einen „großartigen“ Steam-Start

Metro Exodus - (C) 4A Games

Die Ankündigung von Deep Silver im letzten Jahr, nur wenige Wochen vor der Veröffentlichung von Metro Exodus, dass der Shooter exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein würde und dass die Steam-Veröffentlichung um ein Jahr verschoben wurde, war umstritten. Auf lange Sicht scheint dies jedoch keine schrecklichen Auswirkungen auf den Umsatz zu haben, da das Spiel im Epic Games Store recht gut abgeschnitten hat. Und auch der Steam-Start scheint den Publisher zufriedenzustellen.

Die 1-Jahr-Exklusivität für den Epic Games Store endete erst kürzlich und das Spiel wurde schließlich auch auf Steam verfügbar. Nach nur wenigen Tagen zieht der Publisher ein positives Fazit. Lars Wingefors, CEO der Embracer Group – der Muttergesellschaft des Metro Exodus-Verlags Deep Silver – sagte während des jüngsten Gewinnaufrufs des Unternehmens, dass der Ego-Shooter einen „großartigen“ Start bei Steam hatte.

“Metro hat bei Epic eine gute Leistung gezeigt und ich war mit der Leistung im Epic Games Store zufrieden”, sagte Wingefors, “aber das heißt nicht, dass ich auch mit der Steam-Leistung nicht zufrieden bin. Es war also großartig, die ersten Tage.” “Ich denke, es ist einfach ein großartiges Spiel”, fügte er hinzu. “Die Leute lieben es einfach, großartige Spiele zu spielen, und ich hoffe, dass es in den kommenden Jahren auf allen Plattformen weiterhin eine gute Leistung bringen wird.”

Der CEO ging dabei nicht näher auf Zahlen ein, die der Titel bisher umgesetzt hat. Auf Steamcharts.com werden derzeit 11.613 Spieler angezeigt. Ob man damit zufrieden sein kann? Die Zeit wird es zeigen.

Metro Exodus ist derzeit für PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Beide Erweiterungen – The Two Colonels und Sam’s Story – sind ebenfalls erschienen. Inzwischen haben 4A Games bereits begonnen, an dem vierten Spiel der Serie zu arbeiten. Der Metro-Autor (und Autor aller Spiele) Dimitry Glukhovsky arbeitet derzeit an seiner Geschichte. Sieht man sich die Entwicklungszeit der Metro-Spiele an, dann dürfen wir mit Metro 4 nicht vor 2024 rechnen. Unseren Spieletest zu Metro Exodus könnt ihr übrigens hier nachlesen.

Quelle: Embracer.com