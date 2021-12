Kylian Mbappé schießt Millionen von FIFA-Toren und ist auf Rang 1

FIFA 22: Kylian Mbappé und PSG sind die Stars. - (C) EA Sports

Electronic Arts hat einige Jahresendstatistiken für 2021 veröffentlicht, die uns zeigen, was wir Spieler dieses Jahr gespielt haben. Dabei gab EA auch bekannt, dass in FIFA 21 mehr als 22 Milliarden Tore erzielt wurden, bei 9,7 Milliarden Spielen. Und der virtuelle Ableger des Franzosen Kylian Mbappé war bei zumindest mehreren hundert Millionen dieser Tore dabei!

EA gibt uns einen Überblick, was sich beim amerikanischen Publisher dieses Jahr getan hat. Dabei stechen die beiden Spiele Apex Legends und FIFA (21/22) heraus, die die populärsten Franchise des Herausgebers sind.

Wie die Statistiken ausgeben ist Mbappé der beste Torschütze in den FIFA-Spielen. Im wirklichen Leben ist er einer der bestbezahlten Sportler der Welt.

Was uns die Statistiken von EA noch verraten? Parias Saint-Germain ist das meistgewählte Team und das populärste Match in den Spielen ist PSG gegen Liverpool.

Warum Paris Saint-Germain mit Kylian Mbappé in FIFA 22/21 so oft gespielt wird

Das PSG die meistgewählte Mannschaft in FIFA 21 und FIFA 22 ist, überrascht nicht wenig, immerhin spielen neben Mbappé auch Lionel Messi und Nejmar in der Offensive der französischen Mannschaft. Gerade was seine Schusstechnik angeht, ist der Franzose für viele Tricks bekannt, auch in den Videospielen.

Im wirklichen Leben fehlt PSG immer noch ein Champions-League-Pokal und Kylian Mbappé eine Champions-League-Sieg, sodass dem jungen Stürmer noch diese große Auszeichnung in seinem bereits gut sortierten Medaillenschrank fehlt. Immerhin gewann er 2018 mit Frankreich die FIFA Weltmeisterschaft 2018 und traf im Finale gegen Kroatien. Neben der brasilianischen Fußball-Legende Pelé ist er der jüngste Scorer, der in einem so wichtigen Finale ein Tor erzielte.

Das neueste Spiel, FIFA 22, ist für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One verfügbar. Eine Legendary-Edition erschien für die Nintendo Switch.