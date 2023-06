Kraven the Hunter: Brutale Marvel Action im Trailer

Das könnte noch spannend werden

Trailer release Aaron Taylor-Johnson as Kraven the Hunter © Sony Pictures

Der erste Trailer “Kraven the Hunter” sorgt für Vorfreude unter den Marvel-Fans, da Aaron Taylor-Johnson die Hauptrolle offensichtlich sehr ernst nimmt. Der talentierte Schauspieler, der bereits als Quicksilver in “Avengers: Age of Ultron” bekannt wurde, wird nun in die Rolle des Kraven schlüpfen und sein Jagdgeschick auf der Leinwand präsentieren. Kraven, auch bekannt als Sergei Kravinoff, ist ein Mann russischer Abstammung, der seine übermenschlichen Fähigkeiten nutzt, um wilden Tieren nachzujagen und sie zu besiegen. Sein unersättlicher Durst nach Herausforderungen führt ihn schließlich dazu, Spider-Man zum Ziel seiner Jagd zu machen.

Trailer macht Vorfreude: Anschnallen für Kraven the Hunter

Die Bedeutung von Kraven the Hunter für Spider-Man kann nicht unterschätzt werden. Im Laufe der Jahre ist Kraven zu einem der gefährlichsten und bekanntesten Gegner des Netzschwingers geworden. Seine scharfen Sinne, seine Stärke und sein taktisches Geschick stellen Spider-Man immer wieder vor enorme Herausforderungen. Sollte nun noch jemand auf die Idee für die filmische Umsetzung dieser Konfrontation kommen, verspricht das ein actiongeladenes Spektakel, das die Spider-Man Fans begeistern wird.

Der erste Trailer zu “Kraven the Hunter” hat bereits einen starken Eindruck hinterlassen. Mit intensiven, für Marvel Studios auch unüblich brutalen, Kämpfen und einer düsteren Atmosphäre vermittelt der Trailer einen Vorgeschmack auf das kommende Abenteuer. Aaron Taylor-Johnson ist in der Rolle des Kraven vollkommen überzeugend und verkörpert die Rücksichtslosigkeit und Entschlossenheit des Charakters. Die Ankündigung, dass Russell Crowe Kravens Vater darstellen wird, trägt zusätzlich zur Vorfreude der Fans bei und verspricht eine tiefergehende Charakterentwicklung.

Etwas andere Origin Story für den Film

Was im Trailer zu sehen ist, wurde an den Fähigkeiten und der Origin Story von Kraven etwas modifiziert. Vermutlich zu Gunsten des Storytellings. Denn während Kravinoff in den Comics auf ein Serum zugreifen muss um seine Kräfte zu erlangen. Wurde er, so zeigt der Trailer, im Film von einem Löwen angefallen. Dessen Blut gelang in Kravens Körper und verlieh ihm die Fähigkeiten sich mit wilden Tieren zu verbinden. Ob und wie sich das auf das Gesamtbild des Jägers auswirken wird, werden wir wohl erst im Film sehen. Ich persönlich bin schon sehr neugierg.

Mit der Besetzung von Aaron Taylor-Johnson als Kraven the Hunter und Russell Crowe als Kravens Vater scheint die Verfilmung von “Kraven the Hunter” vielversprechend zu sein. Die Zuschauer können sich auf eine packende Geschichte freuen, die die Fähigkeiten und Gefahr dieses legendären Marvel-Charakters erkundet und hoffentlich in Zukunft eine fesselnde Auseinandersetzung mit dem Kino Spider-Man bringt. Der erste Trailer hat bereits einen starken Eindruck hinterlassen und lässt die Vorfreude auf Kraven the Hunter steigen.