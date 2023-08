Warum war Aaron Taylor-Johnson nach Avengers: Age of Ultron wirklich verschwunden?

Avengers: Age of Ultron Star Aaron Taylor-Johnson wird bald ins Marvel-Universum zurückkehren und in Sonys kommendem Film “Kraven The Hunter” mitspielen. Obwohl er sich in den letzten Jahren von dem MARVEL Franchise distanzierte, enthüllt der Schauspieler aus “Age of Ultron” endlich seine Beweggründe, warum er aus dem Rampenlicht trat und nun bereit ist, zurückzukehren.

Mit einer beeindruckenden Filmografie ist Taylor-Johnson in mehreren Multi-Millionen-Dollar-Franchises aufgetreten, darunter Marvel Studios’ “Avengers: Age of Ultron”, wo er als der witzige Bruder von Scarlet Witch, Quicksilver, auftrat. In späteren Jahren, als der Schauspieler sich von den Superhelden verabschiedete, war er auch in anderen großen Projekten wie dem Godzilla-Neustart von Warner Bros. und “Bullet Train” von Sony involviert. Trotz der Beschäftigung mit verschiedenen Projekten und der größeren Bekanntheit in Hollywood waren seine wichtigsten Rollen sporadisch in seiner Karriere verteilt. Und er enthüllt nun, warum.

War Avengers: Age of Ultron schuld am Rückzug von Aaron Taylor-Johnson?

In einem kürzlich geführten Interview mit dem Magazin “Esquire” sprach Taylor-Johnson über seine Karriere und gab zu, dass er begann, Rollen in großen Franchises abzulehnen, als sein Ruhm nach dem Erfolg von “Avengers: Age of Ultron” wuchs. “Es interessierte mich nicht wirklich”, sagt der Schauspieler, “[Ich wurde für Filme] vorgeschlagen, von denen niemand weiß – große, riesige Franchises, die im Spiel waren.” Der Hauptgrund für seine Trennung von Hollywood? Seine wachsende Familie. Zur Zeit seiner Beteiligung bei Marvel Studios hatte der Schauspieler eine zweijährige Tochter und ein Neugeborenes Baby zu Hause, denen er die meiste Zeit widmen wollte.

Der Avengers-Schauspieler sprach auch über seine ideale Häufigkeit bei der Übernahme einer neuen Rolle. Er glaubt, dass ein Schauspieler, der von Job zu Job wechselt, langweilig wird, da die alltägliche Routine des Schminkens und Frisierens, das Einnehmen von Markierungen und das Lesen von Texten gewöhnlich und langweilig werden können. Stattdessen zieht er Aktivitäten vor, die seine Seele nähren. “Ich genieße die Normalität der Dinge, den Alltagskram”, sagt er, “meine Kinder morgens fertig machen, sie zur Schule und zu Aktivitäten bringen – das reicht völlig.” Aaron Taylor-Johnson wurde also nicht von Ultron bezwungen, sondern von der Liebe zu seinen Kindern.

Aber während der Schauspieler von “Tenet” dachte, dass er vorerst mit großen Franchises abgeschlossen hätte, bereitet er sich darauf vor, die Anerkennung anzunehmen, die seine Hauptrolle im neuen Film “Kraven The Hunter” mit sich bringen wird. Der Film, der im August 2024 Premiere haben wird, spielt im Spider-Man-Universum von Sony und folgt dem russischen Einwanderer Sergei Kravinoff auf einer Mission, sich als der größte Jäger der Welt zu beweisen. Zusätzlich dazu hat er auch einige andere Projekte in Planung, darunter “The Fall Guy” von Universal Pictures, das im März 2024 erscheint, sowie “Nosferatu”, ebenfalls aus dem Jahr 2024.

“Avengers: Age of Ultron” ist auf Disney Plus verfügbar, und “Kraven The Hunter” wird am 30. August 2024 in den Kinos veröffentlicht werden.