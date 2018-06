Konami Digital Entertainment B.V. kündigt in Kooperation mit dem eSport-Unternehmen eFootball.Pro an, dass der Fußballclub Schalke 04 der eSport-Meisterschaft beitritt, die von den beiden Firmen gemeinsam ausgetragen wird. Die deutsche Mannschaft, die bereits Erfahrung im eSport mitbringt, ist die zweite, die an der Liga teilnimmt, nachdem sich der FC Barcelona bereits im Februar registrierte.

Das neue Projekt wird von Schalke 04 als großartige Chance betrachtet, die Präsenz des Vereins im eSport zu erhöhen:

„Im Fußballbusiness waren wir einer der Vorreiter, als wir uns entschieden haben, eine eigene eSport-Abteilung in den Verein zu integrieren. Wir planen, unser Engagement in diesem Bereich stetig weiter auszubauen und auch andere Bereiche des eSports zu erschließen“, so Tim Reichert, Schalkes Chief Gaming Officer. Der Schalker eSport-Verantwortliche weiter: „Wir freuen uns sehr, dem Wettbewerb von eFootball.Pro und KONAMI beizutreten, durch unsere Teilnahme unsere Marke auch international zu festigen und gleichzeitig auf höchstem Level zu spielen. Wir glauben, dass mit Gegnern wie dem FC Barcelona der Wettbewerb nicht nur für uns eine tolle Erfahrung wird, sondern auch für unsere Fans. Wir wollen in der Liga unsere Bestrebungen und unsere Expertise präsentieren.“ Gerard Piqué, der Vorsitzende und Gründer von eFootball.Pro, ist begeistert von dem neuen Zusammenschluss: „Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung für eFootball.Pro. Schalke verfügt über viel Erfahrung im eSport und mit ihnen können wir eine hochqualitative Meisterschaft organisieren. Schalke 04 wird sich Barça als äußerst starker Gegner entgegenstellen, ebenso wie die anderen Teams, die noch für die Meisterschaft angekündigt werden. Wir möchten eine Referenzliga für den eSport schaffen und sind uns sicher, dass wir sowohl aktuelle als auch zukünftige Fans überraschen werden”, fügte er hinzu. „Wir sind hocherfreut, Schalke 04 als Teil unserer neuen und glorreichen eSport-Liga nennen zu dürfen, die eFootball.Pro und KONAMI begründen”, sagt Masami Saso, Präsident von Konami Digital Entertainment B.V. „Wir wissen, wie ehrgeizig dieser Verein ist, sowohl auf und auch jenseits des Spielfeldes. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass seine Teilnahme die eFootball.Pro-Liga weiter validiert, und freuen uns auf das hohe Niveau und das professionelle Talent, das Schalke 04 zum eSport beitragen wird.”

Der FC Schalke 04 wird mit einer professionellen Mannschaft am eFootball.Pro-Wettbewerb teilnehmen, die in KONAMIs Fußballspielreihe Pro Evolution Soccer (PES) antreten wird. In dieser neuen Liga werden sie den FC Barcelona und andere hochklassige Vereine herausfordern, die in Kürze angekündigt werden.

Kauftipp:

PES 2019 bei Amazon.de für EUR 59,99 bestellen