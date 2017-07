Games Nintendo Xbox PES 2018: Xbox One-Version erreicht nicht 1080p/60 FPS, Switch-Version möglich! 21/07/2017 @ 11:00

Konami’s Pro Evolution Soccer war eigentlich immer einen Schritt hinter EA’s FIFA, allerdings haben sich die Japaner davon eigentlich nie berirren lassen besser zu werden und aufzuholen.

Dennoch gibt es bei der Entwicklung noch einige Problemchen. So erreicht PES 2018, welches mit der Fox-Engine läuft, in der Xbox One-Version keine 1080p und 60 FPS. Die PS4-Version hingegen schon, wie Gamingbolt.com im Gespräch mit Produktmanager Adam Bhatti herausgefunden hat.

Was ist mit den Nintendo-Fans? Seit 2013 hat es keinen Pro Evolution Soccer-Titel mehr für eine Nintendo-Konsole gegeben. Zeit dies zu ändern, wenn man den Erfolg der Switch in Betracht zieht. Tja, hier möchte sich der Produktmanager von Konami nicht festnageln lassen, obwohl es ihm persönlich ein Anliegen ist.

Pro Evolution Soccer 2018 erscheint am 18. September für Xbox One, Playstation 4, Playstation 3, Xbox 360 und PC. FIFA 18 erscheint 11 Tage später und ebenfalls für die gleichen System plus der Nintendo Switch.

