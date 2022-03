Kommen Godzilla und King Kong in Call of Duty Warzone?

Godzilla vs Kong © 2021 LEGENDARY AND WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED. GODZILLA TM & © TOHO CO., LTD.

Tom Henderson hat sich ja mittlerweile einen Namen erarbeitet. Der Leaker ist bekannt dafür, dass seine Vorhersagen zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit eintreffen und er selbst mit den kuriosesten Ankündigungen recht behält. Wie er das macht ist unklar. Wer oder wo seine Quellen sind. Aber mit der aktuellsten News kramt er tief in der Kuriositäten Kiste. Denn laut Henderson soll ein Godzilla Und King Kong Crossover in Call of Duty Warzone geplant sein.

It's pretty funny that you could argue this got leaked by a Call of Duty leak lolhttps://t.co/TgTQePbTYV My XFIRE report – https://t.co/M1oFhazuBA — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 21, 2022

Henderson: Godzilla und King Kong kommen in Call of Duty Warzone

Es wäre nicht das erste Mal, dass Activision sich Actionfilm Klassiker bedient. Immerhin haben John Rambo und John McClane (Stirb Langsam) im 80er Action Pack ihren Weg in das Spiel bereits gefunden. Wäre es also so abwegig dass man die beiden legendärsten Monster der Filmgeschichte ins Game einspielt? Die erste Frage die mir da kommt ist nicht das “Warum?” Sondern das “Wie?”. Denn zutrauen kann man den Studios mittlerweile nahezu Alles.

Laut Henderson seien gerade die ersten Artworks entstanden zu diesem Crossover. Wonach wohl Godzilla und auch King Kong in ihrer ikonischen Weise in einem Call of Duty Warzone Setting zu sehen sind. Er sagt dass neben einem Bild von King Kong der auf Flugzeuge aus dem zweiten Weltkrieg prügelt, auch ein Bild existiert in dem Godzilla es mit normalen Soldaten aufnimmt. Der König der Monster pulverisiert diese dabei mit seinem Nuklear-Atem.

Die finale Umsetzung wird wohl doch erst die Zeit zeigen. Wie weit das Projekt Godzilla & King Kong für Warzone ist, ist nämlich völlig unbekannt. Da Activision Blizzard sich aktuell um wichtigere Themen kümmern muss. Wie die Anschuldigungen des Sexismus, Rassismus, sexuelle Belästigung und schwere Fälle von Mobbing. All dies wird dem Unternehmen von verschiedenen Mitarbeitern vorgeworfen.