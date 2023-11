Machen Videospiele Kinder süchtig? Eine neue Klage aus Arkansas (Vereinigte Staaten, USA), datiert auf den 30. Oktober 2023, behauptet genau das. Laut der Klage verwenden Microsoft, Epic Games, Electronic Arts (EA) und andere “patentierte Designs, Algorithmen und Marketingstrategien, die süchtig machende Merkmale und Technologien enthalten”, die zur Sucht führen, vor allem bei Kindern.

Diese Designs und “süchtig machenden Merkmale” sollen Daten von Minderjährigen nutzen, räuberische Monetarisierungssysteme und Feedbackschleifen verwenden, um die Spieler stärker zu engagieren.

“Wir hätten nie gedacht, als unser Sohn anfing, Videospiele zu spielen, dass er so süchtig werden würde, dass seine schulische Bildung stark leiden würde, er jegliches Interesse am Zeitverbringen mit seinen Freunden verlieren würde und seine physische und mentale Gesundheit gefährdet wären”, so Casey Dunn, die Mutter, die die Klage im Namen ihres Kindes eingereicht hat. “Diese Videospieleunternehmen haben Kinder ins Visier genommen und ausgenutzt, wobei sie ihren Gewinn über alles andere gestellt haben. Als Mutter wusste ich, dass ich etwas tun musste, um sicherzustellen, dass sie nicht ungestraft davonkommen, die Gesundheit und Zukunft unserer Kinder zu zerstören.”