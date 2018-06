Ubisoft kündigte auf der Electronic Entertainment Expo (E3) an, dass Just Dance® 2019, der neueste Teil der erfolgreichsten Musikvideospielreihe aller Zeiten ab dem 25. Oktober 2018 für Nintendo Switch, Wii U, Wii, Xbox One, Xbox 360 und PlayStation 4, erhältlich sein wird. Ubisoft gab ebenfalls bekannt, dass der 5. Just Dance World Cup Anfang 2019 mit einem großen Finale in Brasilien stattfinden wird.

Just Dance 2019 wartet mit 40 neuen Songs auf, von Chartstürmern wie „Finesse (Remix)“ von Bruno Mars ft. Cardi B bis hin zu K-Pop-Klassikern wie „Bang Bang Bang“ von BIGBANG. Zusätzlich erhält der Spieler mit Just Dance® Unlimited, dem Dance-on-Demand-Streaming-Service, für den in jedem Exemplar von Just Dance 2019 eine einmonatige Mitgliedschaft enthalten ist, Zugriff auf über 400 weitere Songs. Just Dance ist Partnerschaften mit vielen kreativen Experten aus der ganzen Welt eingegangen. Darunter befinden sich der französische Straßenkünstler Chanoir und das spanische Stop-Motion-Studio Clay Animation. Auf diese Weise wurden beeindruckende Welten für das Spiel erschaffen. Weitere Partnerschaften werden in naher Zukunft neben weiteren Songs angekündigt.

Die ersten, auf der E3 angekündigten, Songs sind:

Finesse (Remix) – Bruno Mars Ft. Cardi B

Bum Bum Tam Tam – MC Fioti, Future, J Balvin, Stefflon Don, Juan Magan

Bang Bang Bang – BIGBANG

Mad Love – Sean Paul, David Guetta Ft. Becky G

Shaky Shaky – Daddy Yankee

Dame Tu Cosita – El Chombo ft. Cutty Ranks

OMG – Arash Ft. Snoop Dogg

Mi Mi Mi – Hit The Electro Beat

Mama Mia – Mayra Verónica

Narco – Blasterjaxx & Timmy Trumpet

Fire – LLP Ft. Mike Diamondz

… weitere Songs werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Ein neuer Algorithmus im Interface von Just Dance 2019 erlernt die Vorlieben und Gewohnheiten des Spielers und berechnet daraus Playlists und Song-Vorschläge, wodurch Just Dance intuitiver und persönlicher wird. Der neue dynamische Startbildschirm versorgt den Spieler das ganze Jahr über mit allen Community-News und Neuigkeiten zu Just Dance Unlimited-Events. Die beliebtesten Modi sind ebenfalls zurück: der World Dance Floor(verfügbar auf allen aktuellen Plattformen), der die weltweit 120 Millionen Spieler mit weiteren Online-Multiplayer-Herausforderungen versorgt, der Sweat-Modus und der Kids-Modus, der mit acht neuen Choreografien aufwartet, die zusammen mit Kinder-Entwicklungsexperten kreiert wurden.

Kauftipp:

Die Just Dance Controller-App (erhältlich für PS4 und Xbox One) macht das Spiel für Besitzer der aktuellen Konsolengeneration zugänglicher, da die Technologie für das Handy-Scoring ohne zusätzliches Zubehör wie Kameras funktioniert. Die App ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.