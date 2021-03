Jade Raymond gründet neues Studio und arbeitet an neuer PlayStation IP

PlayStation Logo - © Sony

Die Gaming Welt hat Jade viel zu verdanken. Sie ist eine visionäre Produzentin und hat auch ein fantastisches Gespür für neue fesselnde IPs. Umso schöner ist es zu erfahren, dass Jade Raymond ein neues Studio gründet und auch sogleich an einer neuen IP für Sony PlayStation arbeitet. Was uns aus Kanada nun alles erwartet steht in den Sternen. Raymond verrät aber bereits interessante Fakten.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Jade Raymond: Neues Studio neue PlayStation IP

Das Independent Studio wird unter dem Namen Haven Studios laufen und in Montreal seinen Sitz haben. Jade Raymond gründet nicht zum ersten mal ein neues Studio, so ist sie Mitgründerin von Ubisoft Toronto. Ubisoft und Jade verbindet eine lange Partnerschaft. Immerhin haben wir ihrer Vision die ersten beiden Assassin’s Creed Teile zu verdanken. Mit Altaiir und Ezio Auditore.

Jade kündigt an, in ihrem neuen eigenen Studio einige Entwickler, Producer und kreative Köpfe zu vereinen, die sie besonders gern hat. Mit denen sie bereits große Projekte geschaffen hat und wo sie sich bereits freut wieder mit ihnen zusammen zu arbeiten.

Wenn man bedenkt in welche Games Jade bislang Involviert war, kann dies nur gute Nachrichten für die kommende PlayStation IP bedeuten. Besonders wenn sie sagt, dass sie sich ihr Team sehr gewählt zusammengesetzt hat.

Für PlayStation ein Gewinn

Sonys Exklusivtitel sind noch immer eine große Kampfansage im Krieg der Konsolen. Auch wenn Microsoft und Xbox sich einige neue Titel sichern konnten. Wenn nun also Jade Raymond im selben Atemzug mit der Gründung eines neuen Studios sagt, dass sie an einem neuen Exklusivtitel arbeiten will für Sony PlayStation, ist das natürlich wieder ein Bonus den Sony in der Tasche hat.

Mitgewirkt hat Jade als Produzentin unter anderem an Star Wars: Battlefront 2 und Watch Dogs (2014). Zwei Games die definitiv Publikum generiert haben. Auch wenn Star Wars erst überholt werden musste. Jade Raymond hat ein gutes Gespür für Games, da sie selbst noch immer aktive Gamerin ist und Trends verfolgt. Man kann ihr zum Beispiel in Valheim begegnen.