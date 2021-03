Valheim: Die geplanten Updates für 2021

Valheim Schiff © Iron Gate

Valheim erobert derzeit die Welt im Sturm. Das Game bricht nicht nur ungeahnte Rekorde, sondern wird von Spielern gelobt und gestreamt ohne Ende. Wenn man davon schon beeindruckt ist, sollte man nicht vergessen, dass das Spiel von nur 5 Entwicklern erschaffen wurde. Die Early Access Phase ist nun vorbei und somit sind die Spieler gespannt auf mehr. Was steht uns bevor? Die geplanten Updates für Valheim 2021

Iron Gate gibt die Valheim Updates für 2021 bekannt

Die genannten Updates die Valheim 2021 bevorstehen sind thematisch aufgebaut. Die von Iron Gate veröffentlichte Roadmap zeigt nicht nur sehr detailliert was dem Game bevorsteht, sondern lässt sogar auf das Ende von Valheim schließen. Zusätzlich zu den benannten Updates, kommt noch eine Vielzahl kleinerer Ergänzungen in das Spiel unter dem Titel „So Odin will“.

Valheim Updates 2021: Hearth and Home

Das erste der Valheim Updates 2021 erscheint unter dem Namen „Hearth and Home“. Dieser Name erinnert etwas an den Skyrim DLC „Hearthfire“. Und wie es scheint, sind sich die beiden Updates sogar ähnlich. Denn ebenso wie in Hearthfire, scheint Valheims erster DLC auf Base-Building zu setzen und soll den kreativen Baumeistern da draußen noch mehr Möglichkeiten bieten.

Die Bauwerke in Valheim sind jetzt schon absolut umwerfend. Denn die Spieler sind mit Herz bei der Sache und bauen ein prunkvolles Schloss, eine gewaltige Brücke und so manche Festung nach der anderen. Zuletzt hat ein Spieler die französische Kathedrale von Notre Dame nachgebaut. Und diese Nachbildung sieht absolut gigantisch aus. Wie viele Stunden Arbeit da wohl drin stecken?

Auch wenn solche Bauwerke bereits mehr als beeindruckend sind, so gibt es noch viel Potenzial nach Oben. Die Baumöglichkeiten sind zur Zeit leider limitiert. Texturen können für Stein nicht verändert werden, mit Metall kann nicht gebaut werden, es gibt nur zwei Sorten von Holz und so weiter. Mit den kommenden Updates für 2021 könnte dies in Valheim jedoch verbessert werden.

Cult of the Wolf könnte zeigen wo und wie Valheim endet

Wenn man bedenkt wie eng verwoben Valheim mit nordischer Mythologie ist, so kann man von diesem Content Update manches vorher ahnen. Ein möglicher kriegerischer, feindlicher Stamm, die sich dem mystischen Wolf als Cult verschrieben haben. Immerhin ist der Fenriswolf ein Kind von Loki und wichtiges Symbol der Nordmänner. Aber was bedeuten diese Updates für die Zukunft von Valheim 2021?

Ingame wird man von einem Mann beobachtet in einer Kapuze. Diese Figur ist höchst wahrscheinlich Odin der Allvater selbst. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Einherjer. In der Edda (nordische Sagensammlung) sind dies die Krieger, welche von den Valküren nach Valhalla getragen werden um dort an Odins Seite zu kämpfen.

Odin bereitet so die große Schlacht um Ragnarok vor und das Ende der Welt. Der Wolf spielt hier eine große Rolle. Fenriswolf ist es, der Odin besiegt und so die Apocalypse einleitet. Anhand des „Cult of the Wolf“ Updates könnte sich zeigen dass Valheim 2021 noch die Götterdämmerung bevorsteht und somit das Ende der Welt.

Wie mächtig Wölfe bereits jetzt im Spiel sind, bewies ein Spieler der den Endgegner von Valheim mit einem Rudel von 50 gezähmten Wölfen besiegte.

Valheim Updates 2021: Ships and Sea

Natürlich sind das Meer und Schiffe bereits Teil des Spiels. Iron Gate hat diesen Kernaspekt der Wikinger bereits von Anfang an in das Gameplay integriert. Auf See findet man neben Eisbergen die es zu umschiffen gilt, auch Seeschlangen. Diese sind eine der begehrtesten Speisen in Valheim und so jagen Spieler diese für ihr nahrhaftes Fleisch und machen daraus Schlangeneintopf.

Die Abenteuer auf hoher See könnten sich mit einem der kommenden Updates für Valheim 2021 ändern. Spieler haben bereits den Kraken entdecken können. Das legendäre Ungetüm ist in den Meeren zu finden, jedoch macht es nicht gerade viel außer sich ab und zu zu bewegen. Es wäre also denkbar, dass mit „Ships and Sea“ solche Monster die Meere unsicher machen könnten.

Weitere Updates für Valheim 2021 kommen „So Odin will!“

Zu guter Letzt zeigt die 2021 Roadmap für Valheim von Iron Gate zwischen den Updates noch weitere Details. Es werden auch die „Mistlands“, übersetzt Nebel Länder, erwähnt aber keine genauen Informationen preisgegeben. Außer dass es sich um ein geheimnisvolles Land des Rauchs, Nebels und der wandernden Dunkelheit handelt. Vielleicht könnte sich hier die Schlacht um Ragnarok zutragen.

Des weiteren werden Dinge gelistet wie Mondphasen, Erweiterung des Händler Inventars, Svartalfr Räuberbanden, weitere einzigartige Orte, ein Sandbox Modus und auch eine Kreatur mit Namen Munin. Svartalfr sind in der nordischen Mythologie besser bekannt als „Dunkel Elfen“ und diese umherziehenden Räuber könnten eine weitere Gefahr in den Wäldern Valheims werden.

Das Inventar des Händlers Haldor zu erweitern ist auf vielerlei Ebenen spannend. Immerhin erhalten dort Spieler seltene Artefakte mit großer Kraft. Dies sind meist Gegenstände die es auch in der nordischen Mythologie gab. Hier hat Iron Gate viele Möglichkeiten um das Spiel mit interessanten Items zu füllen. Wie zum Beispiel der „Tarnkappe“ dem nordischen Äquivalent zum Unsichtbarkeits-Umhang von Harry Potter.