InnerSpace ist jetzt kostenlos im Epic Games Store erhältlich

InnerSpace - (C) PolyKnight Games

Es ist eine weitere Woche und es gibt natürlich mehr kostenlose Spiele im Epic Games Store. Es gibt heutzutage so viele kostenlose Spiele. Hat jemand die Zeit, all diese Sachen zu spielen? Ich habe keine Ahnung, aber das ist wohl nur etwas zum Nachdenken in diesem großen, expansiven Nichts, das das Universum ist. Apropos endlose Leere des Weltraums: Der kostenlose Titel im Epic Games Store dieser Woche lautet InnerSpace.

In InnerSpace dreht sich alles um das Fliegen und Erkunden im Inverse. Es ist eine Welt von Inside-Out-Planeten, in der sich die Schwerkraft herauszieht anstatt hinein. Sie hat auch einen sehr einzigartigen Kunststil, wenn man durch dieses verkehrte Universum navigiert. Der Titel erschien erstmals am 16. Jänner 2018 und wurde von PolyKnight Games entwickelt.

InnerSpace ist ab sofort kostenlos im Epic Games Store erhältlich und wird bis zum 5. März verfügbar sein. Danach kehren wir zu zwei kostenlosen Spielen zurück, wobei die nächsten Titel Offworld Trading Company und GoNNER sind, die wie üblich eine ganze Woche lang kostenlos sein werden.

Der Epic Games Store kann auf der offiziellen Webseite heruntergeladen werden.