Horizon Zero Dawn PC-Patch behebt Abstürze und Grafik-Probleme

Horizon Zero Dawn war bei der ersten Veröffentlichung auf der PlayStation-Plattform äußerst erfolgreich, und die überraschende Ankündigung eines PC-Ports begeisterte PC-Spieler, das Open-World-Juwel von Guerrilla Games in die Hände zu bekommen. Sie hatten endlich ihre Chance, als die Complete Edition von Horizon Zero Dawn Anfang dieses Monats auf die Plattform portiert wurde, aber beim ersten Laden des Spiels stießen viele Spieler auf unzählige Fehler und Abstürze. Heute wurde vom Entwickler ein PC-Patch veröffentlicht, der hoffentlich einige Probleme des Ports beheben wird.

In den Patch-Notes wird angegeben, dass das Hauptziel dieses neuesten Updates darin besteht, „einige der frustrierenden Abstürze zu beheben, die wir seit dem Start gesehen haben“ sowie einige grafische Probleme zu beheben. Die Spieler haben diese Probleme seit dem Veröffentlichungstag des Spiels gemeldet, und die technischen Mängel haben einen ansonsten großartigen Teil des Spiels zurückgehalten. Über die Abstürze hinaus waren auch nicht synchronisierte Animationen und Startprobleme weit verbreitet.

Kürzlich behauptete ein anonymer Programmierer, der PC-Port von Horizon Zero Dawn sei ein Debug-Build, was sicherlich die Ursache für einige der im Spiel auftretenden Absturz-Probleme sein könnte. Obwohl dies wahr sein kann oder nicht, benötigt das Spiel dringend mehr Stabilität-Patches wie den heute veröffentlichten 1.02-Patch für PC. Wenn es diesem Patch gelingt, die Abstürze zu beheben, kann Guerrilla Games Framerate-Korrekturen priorisieren und andere Probleme in Zukunft lösen.

Patch 1.02 for #HorizonZeroDawnPC is out now! This patch aims to address various crashes and graphical issues reported by our community.

Thank you for your support and patience as we continue to improve your experience on PC!

🗒️ Patch notes: https://t.co/kWhp91laV6 pic.twitter.com/K6J9JstVzZ

— Guerrilla (@Guerrilla) August 19, 2020