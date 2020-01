Homeworld 3 Guide: Alles was wir wissen – Gerüchte und Releasetermin

Homeworld 3- (C) Gearbox

Nach langem Warten kommt die dritte Folge der Homeworld- Reihe! Und je mehr wir über die Storydetails und das Gameplay von Homeworld 3 erfahren, desto ungeduldiger werden wir. Homeworld wurde 1999 veröffentlicht, gefolgt von Homeworld 2 im Jahr 2003. Seitdem warten wir auf die Fortsetzung. Fast schon wie bei Half-Life.

Bevor wir uns mit dem Release-Termin von Homeworld 3 und anderen Details befassen, die du erfahren möchtest: Eine kleine Auffrischung. Immerhin ist es eine Weile her. Die Homeworld– Serie besteht aus Echtzeit-Strategie-Games im Weltraum, in denen der Spieler eine Flotte von Schiffen baut und betreibt, die vom Mutterschiff, dem Operationszentrum, gebaut wurden. Das Ziel der Spiele ist es, Ressourcen zu sammeln, deine Flotte zu vergrößern und deine Feinde zu besiegen. Klingt ein wenig wie Age of Empires oder Command & Conquer im Weltraum. Ist es auch irgendwie. Nur eben in 3D. Also der Feind oder du könnt von allen Seiten aus angreifen.

Gearbox, das Unternehmen hinter der äußerst beliebten Borderlands-Serie, hat überarbeitete und verbesserte Versionen der Spiele sowie ein Tabletop-RPG veröffentlicht. Dies war jedoch nicht genug, um eingefleischte Fans zufrieden zu stellen, die weiterhin mehr forderten. Zum Glück ist das überaus lange Warten (fast) vorbei.

Homeworld 3 – Release-Termin: Wann erscheint es?

Die Homeworld-Spiele wurden ursprünglich von Sierra veröffentlicht, aber Gearbox besitzt jetzt die Rechte, sodass sie das neue Spiel veröffentlichen können. Dieser Schritt rettet effektiv die Serie, die seit Jahrzehnten weitgehend ruhend ist. Gearbox und Entwickler Blackbird Interactive kündigten im vergangenen Jahr den neuen Ableger der Serie auf der PAX West an.

Im Gegensatz zu den meisten Gearbox-Versionen hat dieses eine einzigartige Wendung: Es ist Crowdfunded. Die Kampagne brachte mehr als 1,5 Millionen US-Dollar von etwas mehr als 8.000 Unterstützern ein. Auch nachdem das Spendenziel erreicht war, warfen engagierte Fans weiterhin Geld auf das Projekt Homeworld 3. Während die Informationen zum Erscheinungsdatum von HW3 (nicht zu verwechseln mit HL3) knapp sind, wird ieine Veröffentlichung im vierten Quartal 2022 erwartet – ein fester Termin wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben. Die Systeme, auf denen es verfügbar sein wird, sind ebenfalls unbekannt, da zu diesem Zeitpunkt nur der PC als Plattform bestätigt wurde.

Story Details: Warum geht es?

Wie bei den Veröffentlichungsdaten sind die Details zu Homeworld 3-Storys rar, aber ein aktuelles Update gibt uns eine Vorstellung davon, was uns erwartet. Die Entwickler sagen jedoch, dass “die Priorisierung von Einzelspielern bei der Entwicklung von Homeworld schon immer der Fall war”. Man kann also eine Menge Fokus auf die Entwicklung von Geschichten und Charakteren erwarten. Im ersten Spiel wurde die Reise einer Spezies von Humanoiden namens Kushan aufgezeichnet, die ein Schiff entdecken, das in der Lage ist, sich im Hyperraum fortzubewegen, und es verwenden, um ihre längst verlorene Heimatwelt Hiigara zu erreichen. Nachdem sie Hiigara am Ende des ersten Spiels zurückerobert haben, finden sie ihren Planeten in Homeworld 2 in Gefahr und müssen sich auf eine neue Suche begeben, um ihn zu retten.

Die Entwickler von Homeworld 3 sagen, dass die drei Hauptelemente “Erforschung, Erlösung und Exodu ” sein werden und dass das Geschichtenerzählen ein wichtiges Merkmal des Spiels sein wird. Wir können uns also zurücklehnen und eine tolle Storyline wie bei den beiden anderen Haupttiteln erwarten. Gut so!

Gameplay-Details

Der Hauptfokus liegt auf der Einzelspieler-Erfahrung. Allerdings erwarten wir uns – natürlich – auch einen Multiplayer-Part des Spiels.

“Wir glauben, dass wir durch das Entwickeln eines alternativen Spielmodus das Spiel auf ein neues Level bringen können”, heißt es in dem Entwicklungsupdate, das verspricht, dass weitere Details zum Homeworld 3-Mehrspieler-Gameplay “später in der Entwicklung” veröffentlicht werden.

HW3 wird im Geiste des Restes der Serie folgen wollen. Dies bedeutet dreidimensionale Echtzeit-Strategieschlachten im Weltraum. Dieses Element ließ andere beliebte RTS-Spiele wie Command & Conquer im Vergleich zu früher ein wenig platt wirken. Trotzdem freue ich mich schon riesig auf die Remastered-Versionen. Dennoch: Homeworld 3 wird kein Remaster, sondern ein vollständiges neues Echtzeit-Strategie-Spiel. Davon muss man bei C&C (als Fan der Serie) noch etwas träumen. Dafür bescherrt uns Microsoft ein Age of Empires 4, nachdem ein großartiges Age of Empires 2 Definitive Edition erschienen ist. RTS-Games schienen lange Zeit in Vergessenheit geraten zu sein. Endlich ist damit Schluß!

Zurück zum dritten Homeworld-Abenteuer: Die Entwickler versprechen mehr strategische Optionen im Gameplay, wie die Möglichkeit, die Umgebung zu deinen Vorteil zu nutzen. Sie sagen auch, dass sie eine verbesserte Navigation und neue Taktiken anbieten werden, die sich auf der Maus immer noch “intuitiv” anfühlen.

Homeworld 3 – Trailer

Der Ankündigungstrailer für HW3 wurde im August 2019 bei PAX West veröffentlicht. Leider bisher das einzig gezeigte Material.

Obwohl wir noch nicht viel über Homeworld 3 wissen, scheinen Gearbox und Blackbird Interactive bestrebt zu sein, eine Fortsetzung zu liefern, die den Fans gefallen wird. Und mir als alten RTS-Gamer sowieso.

