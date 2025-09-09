DailyGame
Wie lange brauchst du für die Story?

Hollow Knight: Silksong – So viele Stunden benötigst du für Story und 100%-Run

Wie lange dauert Hollow Knight: Silksong? Erfahre, wie viel Zeit du für Story und 100% Durchspielen einplanen musst.

Hollow Knight: Silksong ist endlich da und eine der wichtigsten Fragen, die sich Spieler stellen, lautet: Wie lange dauert ein Durchlauf eigentlich? Die Antwort hängt stark davon ab, wie du spielst. Bist du ein zielstrebiger Abenteurer oder jemand, der jede Ecke erforschen will?

Für die Hauptstory solltest du im Schnitt 20 bis 40 Stunden einplanen. Manche schaffen es in deutlich weniger Zeit, wenn sie zufällig den direkten Weg finden. Andere hingegen verbringen viele Stunden damit, geheime Abzweigungen zu erkunden oder sich an einem besonders harten Boss die Zähne auszubeißen.

Wieso variiert die Spielzeit so stark?

Die Dauer hängt von mehreren Faktoren ab: deinem Skill-Level, deiner Orientierung auf der komplexen Karte und deinem Spielstil. Ein Boss, den ein Spieler in drei Versuchen besiegt, kann für den nächsten zu einer mehrstündigen Herausforderung werden.

Hinzu kommt, dass Silksong bewusst offen gestaltet ist. Du kannst dich schnell auf den Hauptweg konzentrieren oder dich immer wieder ablenken lassen, um Upgrades und versteckte Bereiche zu finden. Genau diese Freiheit macht die Spielzeit so individuell.

Hollow Knight: Silksong, Bild: Team Cherry - bearbeitet durch DG

Wie lange dauert ein 100%-Run?

Wer nicht nur die Story erleben, sondern wirklich alles entdecken will, muss erheblich mehr Zeit investieren. Für die 100%-Komplettierung solltest du mit 40 bis 70 Stunden rechnen.

Interessant ist, dass es sogar eine Trophäe für Speedrunner gibt: Sie verlangt, dass du 100% in unter 30 Stunden erreichst. Das ist zwar theoretisch möglich, setzt aber perfektes Wissen über die Karte, die Gegner und die Mechaniken voraus.

Ein erster bekannter 100%-Run stammt von Hollow-Knight-Speedrunner BlueSR, der rund 38 Stunden und 16 Minuten benötigte (via X.com). Selbst für Profis ist der Weg zum Komplettdurchlauf also eine echte Herausforderung. Allerdings ist davon auszugehen, dass dieser Rekord „bald“ eingestellt wird.

Wie schneidet Silksong im Vergleich zum Original ab?

Das erste Hollow Knight von 2017 gilt bereits als eines der umfangreichsten Metroidvania-Spiele überhaupt. Laut „HowLongToBeat“ dauert ein 100%-Run dort im Schnitt 64 Stunden. Schon vor dem Release war klar, dass Silksong nicht kleiner ausfallen wird. Im Gegenteil, Team Cherry hat der Nachfolger im Umfang größer und vielseitiger gemacht.

Das bedeutet: Wer sich alles vornimmt, muss viele Abende einplanen, um wirklich jeden Winkel zu erkunden und alle Geheimnisse zu entdecken.

Fakten-Check zu Silksong
Punkt Angabe
Story-Durchlauf ca. 20–40 Stunden
100%-Run ca. 40–70 Stunden
Speedrun-Trophäe (Story) unter 5 Stunden
Speedrun-Trophäe (100%) unter 30 Stunden
Erster bestätigter 100%-Run 38:16 Stunden (BlueSR)
Vergleich mit Hollow Knight (2017) Größer; Original Ø 64 Stunden

Egal, ob du nur die Hauptgeschichte erlebst oder alles im Spiel entdecken willst: Hollow Knight: Silksong wird dich lange fesseln. Zwischen geheimen Wegen, harten Bossen und zahllosen Upgrades steckt ein Abenteuer, das dich locker mehrere Dutzend Stunden beschäftigen wird.

