Hollow Knight: Silksong – Schwierigkeitsgrad anpassen? So reagiert die Community

Ist Hollow Knight: Silksong zu schwer? Kaum ist das heiß erwartete Metroidvania erschienen, wird schon über den knackigen Schwierigkeitsgrad diskutiert. Auf Reddit und Co tauschen sich Spieler darüber aus, wie man das Spiel einfacher machen könnte und erste Mods sind bereits im Umlauf.

Doch nicht jeder ist begeistert: Manche Spieler begrüßen die Herausforderung, andere wiederum fühlen sich von der Härte des Spiels abgeschreckt. Die Frage lautet: Sollte Silksong wirklich leichter gemacht werden? Die erste Suche nach Mods für Hollow Knight: Silksong beginnt.

Erste Mods für Silksong erscheinen

Obwohl das Spiel gerade erst veröffentlicht wurde, gibt es bereits Mods, die den Schwierigkeitsgrad anpassen. Auf Nexus Mods und Thunderstore tauchten Add-ons auf, die den doppelten Schaden durch Gegner entfernen oder die Lebenspunkte der Gegner senken.

Ein Nutzer schrieb: „Ich habe es mir extra noch einmal auf PC gekauft, nur um es zu modden. Auf der PS5 war es mir einfach zu frustrierend.“ Andere wiesen auf Tools wie WeMod oder AzzaMods hin, die sogar unendliche Gesundheit ermöglichen.

Kritik und Verständnis für „Schwierigkeits-Mods“

Natürlich gibt es auch Stimmen, die Mods ablehnen. Einige Spieler argumentieren, dass die Schwierigkeit ein fester Bestandteil der Serie sei. „Das Spiel zwingt dich nicht, jeden Boss sofort zu schaffen – du kannst stärker werden und später zurückkommen“, erklärte ein Kommentator.

Doch die Gegenseite hält dagegen: Wer nicht tagelang grinden möchte oder eher Gelegenheitsspieler ist, fühlt sich von Silksong schnell überfordert. Besonders im Vergleich zum ersten Hollow Knight berichten viele, dass die Fortsetzung spürbar härter ausfällt.

Frust oder Herausforderung? – Die Modding-Szene kommt zur Hilfe!

Der ursprüngliche Beitrag auf Reddit zeigt genau dieses Dilemma. Der Verfasser schrieb, dass er Hollow Knight geliebt habe, Silksong aber als deutlich härter empfinde. „Ich will keine Spiele spielen, die mich frustrieren. Ich will Spaß haben“, hieß es.

Besonders spannend: Wie schnell die Modding-Szene reagiert. Schon einen Tag nach Release existierten erste Anpassungen. Das zeigt, wie groß das Bedürfnis vieler Spieler nach individuellen Schwierigkeitsgraden ist. Neben klassischen Cheat-Optionen gibt es auch Ansätze, die Balance nur leicht zu verändern, etwa mehr Heilgegenstände oder reduzierte Schadenswerte. Damit bleibt die Grundidee des Spiels erhalten, während es gleichzeitig zugänglicher wird.

Warum Schwierigkeitsgrad in Silksong ein Streitpunkt bleibt

Metroidvania-Fans lieben die Herausforderung, doch der Spagat zwischen Frust und Faszination ist schmal. Während „Dark Souls-Spiele“ wie Elden Ring bewusst auf Härte setzen, wünschen sich manche bei Silksong zumindest optionale Hilfen.

Die Entwickler von Team Cherry haben bisher keine offiziellen „Easy Modes“ angekündigt. Deshalb bleibt es der Community überlassen, mit Mods individuelle Lösungen zu schaffen.

Der Hollow Knight: Silksong Schwierigkeitsgrad ist schon kurz nach Release ein heißes Diskussionsthema. Während die einen die Härte feiern, greifen andere bereits zu Mods, um das Abenteuer zugänglicher zu machen. Ob Team Cherry irgendwann selbst offizielle Anpassungen anbieten wird, bleibt offen. Wenn du keine Mods oder Cheats verwenden möchtest, hilft dir vielleicht unser Guide-Artikel.

