Hogwarts Legacy: Erste Screenshots der Nintendo Switch-Portierung

Das Action-Rollenspiel im Harry Potter-Universum, Hogwarts Legacy, erscheint am 14. November 2023 für die Nintendo Switch.

Als Hogwarts Legacy für die Nintendo Switch angekündigt wurde, war gleich klar: so wie am PC oder auf einer Next-Gen-Konsole wird es nicht aussehen. Und so ist es auch, nachdem die ersten Screenshots auf der Nintendo-Webseite veröffentlicht wurden. Doch was ist anders?

Das Action-Rollenspiel, dass rund 100 Jahre vor den Ereignissen der Harry Potter-Bücher spielt, erschien Anfang des Jahres für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC. Drei Monate später erschien der Titel auch für PS4 und Xbox One. Die Nintendo Switch-Version blieb lange ohne konkreten Release-Termin. Einen Monat vor Release veröffentlichte Warner Bros. Games eine Reihe von Screenshots, die einen Vorgeschmack darauf geben, wie das Spiel auf der Nintendo-Konsole aussehen wird.

Hogwarts Legacy für Nintendo Switch erscheint am 14. November

Neue Perspektive auf das Spiel: Nintendo teilt sechs Gameplay-Screenshots. Die Nintendo-Website und die offizielle eShop-Seite des Spiels haben großzügigerweise stolze 6 Screenshots enthüllt, die verschiedene Aspekte des Gameplays sowie diverse Schauplätze präsentieren. Dabei fällt auf, dass aufgrund der begrenzten Hardwareleistung der Nintendo Switch einige visuelle und technische Kompromisse notwendig waren, um das Spiel überhaupt auf dieser Plattform zum Laufen zu bringen. Die Frage, wie reibungslos es letztendlich laufen wird, bleibt jedoch noch unbeantwortet. Ein Trailer ist noch nicht online.

Seit seinem (ersten) Release haben wir unzählige Guide-Artikel veröffentlicht. So haben wir dir nicht nur verraten wie du die “Kammer des Schreckens” betrittst, sondern dich auch auf die Kampfarena und dunkle Künste vorbereitet. Außerdem haben wir einen ganz speziellen Artikel darüber, wie du einen Troll seine Keule ins Gesicht schleuderst. Fabelhaft.

Hogwarts Legacy erschien bisher für PS5, Xbox Series X/S, Windows PC, PS4 und Xbox One. Der Publisher sprach bisher von mehr als 15 Millionen verkauften Kopien. Diese Zahl wird sich mit dem Release der Switch-Version sicherlich erhöhen, immerhin brodelt die Gerüchteküche bereits über Hogwarts Legacy 2.