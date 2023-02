Hogwarts Legacy – Die Kammer des Schreckens

Habt ihr die Toiletten schon gefunden?

Wenn ihr, so wie ich, bereits in die unfassbar schöne Welt in und um Hogwarts eingetaucht seid. Dann seid ihr auch beschäftigt damit, all die schönen Details zu entdecken, welche die Entwickler in dieses gigantische Spiel gepackt haben. Und obwohl es an bekannten Gesichtern etwas mangelt, aufgrund der Zeit in der das Game spielt. So gibt es einige bekannte Orte die ihr suchen könnt. Unter anderem findet ihr in Hogwarts Legacy den Zugang zur Kammer des Schreckens.

Die Kammer des Schreckens in Hogwarts Legacy

Dass dieses Spiel voller wunderschöner Details ist, brauche ich euch nicht erst erzälen, sofern ihr selbst auch nur 10 Minuten in dem Game selbst verbracht habt. Selbst die Toiletten in diesem Game sind voller grandioser Easter Eggs. Wie der Toilette in welcher Hermione den verwandlungstrank gebraut hat. Aber die berühmteste aller Toiletten in Hogwarts und der Geschichte rund um Harry Potter, ist die Toilette welche heimgesucht wird von der Moaning Myrtle.

Denn diese berühmte Toilette ist der Ort an welchem Myrtle zu Tode kam. Als sie sich weinend in dieser Toilette das Gesicht waschen wollte und in zwei tödliche Augen blickte. Die des Basilisken welcher sich in den Rohren der Schule bewegte. Ja hier ist der Zugang zur Kammer des Schreckens und in Hogwarts Legacy findet ihr hier eine Handbuchseite mit einem netten kleinen Easter Egg. In dem es heißt, dass eine kleine Schlange in einen Wasserhahn eingeritzt sei, aber Niemand weiß, was sie bedeutet.

Um diesen Raum zu finden, müsst ihr hinunter in den Keller der Schule. Wo der Zugang zum Haus Slytherin ist. Rechts von dieser Wand geht ein langer Gang nach hinten. Wenn ihr diesem Folgt, landet ihr bei den Toiletten des Hauses. Und in der Mädchentoilette findet ihr diesen bekannten und berühmten Ort aus Buch und Film. Hier noch ein Screenshot des Standortes dieser Toilette: