Hogwarts Legacy: Avalanche spricht über das Sommer-Update

Avalanche Software, die Macher von Hogwarts Legacy, haben gerade die nächsten Updates für das Spiel angeteasert, darunter die Haunted Hogsmeade Quest für Nicht-PlayStation-Plattformen und weitere Informationen zum Sommer-Update. Der Titel hat seit einiger Zeit kein größeres Update mehr gesehen, aber die Fans werden im Laufe der Woche erfahren, was sie in den nächsten Monaten erwartet.

Hogwarts Legacy wurde Anfang 2023 veröffentlicht und war der größte Erfolg des Jahres. Es verkaufte sich nicht nur über 24 Millionen Mal auf verschiedenen Plattformen, sondern war auch das meistverkaufte Spiel des Jahres und übertraf das letzte Zelda um fast 2 Millionen Exemplare. Trotz seines großen Erfolges wird Hogwarts Legacy nicht sehr oft mit neuen Inhalten versorgt. Dies mag einige Spieler enttäuscht haben, macht aber Sinn, wenn man bedenkt, dass es sich um ein Einzelspielerspiel handelt.

Gestern hat Avalanche zwei Ereignisse in den sozialen Medien angeteasert, die im Laufe der Woche im Detail vorgestellt werden. Die erste Änderung ist, dass die Haunted Hogsmeade Quest auf allen Plattformen erscheinen wird, und das tatsächliche Veröffentlichungsdatum für dieses Inhaltsupdate wird bald bekannt gegeben. Die Haunted Hogsmeade Quest, auch bekannt als Minding Your Own Business, wurde exklusiv für die PS5-Version von Hogwarts Legacy veröffentlicht. In dieser Quest können die Spieler ihren eigenen Laden in Hogsmeade besitzen, der jedoch von einem Poltergeist heimgesucht wird, mit dem sie sich zunächst auseinandersetzen müssen.

https://x.com/HogwartsLegacy/status/1795862667971772599

Was können Spieler von Hogwarts Legacy vom Sommer-Update erwarten?

In der gleichen Ankündigung wurde auch bestätigt, dass die Spieler mehr Informationen über das kommende Sommer-Update für Hogwarts Legacy erhalten werden, zusammen mit dem Veröffentlichungsdatum des bisher PS5-exklusiven Abenteuers. Das Sommer-Update wurde bereits vor einigen Monaten angeteasert, sein tatsächlicher Inhalt ist jedoch nach wie vor unklar. Es ist nicht zu erwarten, dass Hogwarts-Legacy-Spieler größere Inhaltsupdates wie neue Quests oder neue Gebiete erhalten werden, aber es ist wahrscheinlich, dass das Update einige kleinere Fehler im Spiel beheben und Funktionen hinzufügen wird, die das Spielerlebnis verbessern. Einige Spieler haben auch spekuliert, dass das neue Update mehr Kosmetik oder einen Fotomodus bringen könnte, aber keine dieser möglichen Änderungen wurde bisher bestätigt.

Das Sommer-Update wird wahrscheinlich das letzte große Update für Hogwarts Legacy sein. Obwohl die Fortsetzung noch nicht offiziell bestätigt wurde, ist Hogwarts Legacy 2 wahrscheinlich bereits in Entwicklung, da mehrere Leaks und Stellenausschreibungen in letzter Zeit die Existenz des Spiels zu bestätigen scheinen. Es liegt also nahe, dass sich Avalanche Software auf die Entwicklung des neuen Spiels konzentrieren wird, das wahrscheinlich noch einige Zeit auf sich warten lassen wird.

Darum geht es im Game

Hogwarts Legacy ist ein Action-Rollenspiel, das von Avalanche Software entwickelt und von Warner Bros. Games veröffentlicht wurde1. Das Spiel wurde am 10. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series und Microsoft Windows veröffentlicht, gefolgt von Versionen für PlayStation 4 und Xbox One am 5. Mai 2023 und einer angepassten Version für die Nintendo Switch am 14. November 2023.

Die Handlung des Spiels findet im späten 19. Jahrhundert statt, also vor den Ereignissen der Harry-Potter-Romane von Joanne K. Rowling. Der Spieler erstellt zu Beginn einen eigenen Charakter, der eine verspätete Einladung zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei erhält. Der Charakter besitzt die seltene Fähigkeit, alte Magie wahrzunehmen und zu beherrschen, was im Spielverlauf zu wichtigen Entscheidungen führt.