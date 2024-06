Helldivers 2 führte zu 20.000 Steam-Kontosperrungen

Valve hat schon immer klare Regeln für Spieler auf Steam gehabt und hat keinen Platz für Regelverstöße gelassen. Sie haben sogar öffentlich VAC-Sperren für Schummler angezeigt. In letzter Zeit sind sie jedoch strenger gegen Spieler vorgegangen, die regionale Beschränkungen umgehen, indem sie VPNs und Reseller-Websites nutzen. Nach der PSN-Kontroverse um Helldivers 2, die zu einem Spielverbot in 180 Ländern führte, haben einige Spieler versucht, weiterhin auf das Spiel zuzugreifen, was zu über 20.000 gesperrten Steam-Konten führte.

Die meisten dieser Sperren betreffen Spieler in Russland und Weißrussland. Beide Länder durften seit Februar 2024 keine Sony-Spiele mehr spielen, nachdem bereits 2022 ein Verbot für den Kauf von PlayStation-Spielen in Kraft trat. Einige Spieler fühlten sich jedoch ungerecht behandelt und suchten nach Möglichkeiten, trotzdem Zugang zu Titeln wie Helldivers 2 zu erhalten, das nach seiner Veröffentlichung im Februar zu Sonys größtem Erfolg wurde.

Helldivers 2: Darum wurden 20.000 Steam-Konten gesperrt

Spieler in diesen Ländern nutzen VPNs, um ihren Standort zu ändern und in Ländern, in denen die Beschränkungen nicht gelten, auf Steam zuzugreifen. Einige nutzen diese Methode auch, um günstigere Kopien von Spielen aus Ländern wie Argentinien zu erwerben, wo Spiele aufgrund der Stärke der Landeswährung oft bis zu 60 Prozent günstiger ausfallen, wie Videogamer.com berichtet. Valve hat Maßnahmen ergriffen, um dies zu unterbinden, und sperrt viele Benutzer, sobald sie entdeckt werden.

Es scheint, dass Spieler, die VPNs nutzen, um in eingeschränkten Ländern auf Spiele wie Helldivers 2 zuzugreifen, jetzt gesperrt werden. Dies betraf bisher hauptsächlich Russland und Weißrussland, aber es gibt Berichte über Spieler aus anderen Ländern, die ähnliche Probleme hatten. Spieler, die globale Steam-Schlüssel aktivieren, um die Beschränkungen zu umgehen, sehen sich ebenfalls mit Sperrungen konfrontiert.

Ist auch dein Steam-Konto in Gefahr?

Wenn du einen globalen Steam-Schlüssel in einem Land ohne Einschränkungen aktiviert hast, musst du dir keine Sorgen machen, dass dein Konto gesperrt wird. Wenn du jedoch gesperrt wurdest oder einen Steam-Schlüssel aktiviert hast, bevor dein Land eingeschränkt wurde, kannst du dich an den Steam-Support wenden, um zu versuchen, dein Konto wiederherzustellen oder eine Sperre zu verhindern.

Für diejenigen, die das Spiel weiterhin spielen können, erreicht die Geschichte von Helldivers 2 ihren entscheidenden Moment, da die Spieler vor der Aufgabe stehen, einen ganzen Planeten zu zerstören, um die Terminid-Superkolonie aufzuhalten. Unglücklicherweise wird dies zu einem katastrophalen Ereignis führen, das die Ankunft der Illuminaten mit sich bringen wird.

Helldivers 2 ist für PS5 und Windows PC verfügbar.