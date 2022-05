Halo Infinite: Start von Season 2 war “holprig”, wie 343 Industries zugeben musste

Lone Wolves, die zweite Season von Halo Infinite, erschien Anfang dieser Woche nach einer langen Durststrecke für die Spieler. Immerhin dauerte die erste Season seit dem Release des Spiels an – und der war am 8. Dezember 2021. Nach einen halben Jahr Wartezeit bekam der Shooter endlich frische Updates und neue Funktionen. Es gab beim Start einige Probleme, darunter Änderungen, die sich auf die “Speedrunning-Community” auswirken, und das Entfernen beliebter Sprungpunkte auf Karten.

Der “Head of Creative” von Halo Infinite, Joseph Staten, hat auf Twitter zugegeben, dass der Start dieser neuen Saison “holprig” war, versprach aber, dass das Team sich das Feedback zu Herzen nimmt und hoffentlich einige Änderungen an den bekannten Problemen vornehmen wird.

Vielleicht diesmal schneller als sonst.

“Hey Spartaner, diese Woche war holprig. Das war definitiv nicht unser Ziel. Wir nehmen uns Ihr Feedback sehr zu Herzen, insbesondere in Bezug auf Kartensprünge und Speedrunning. Wir prüfen Optionen und werden weitere Neuigkeiten haben”, so Staten auf Twitter.

Hey Spartans, this week has been bumpy. That definitely wasn't our goal. We are indeed taking your feedback to heart, especially regarding map jumps and speedrunning. We're reviewing options and will have more news to come. 💚 https://t.co/RWEHK7VpDl

— Joseph Staten (@joestaten) May 5, 2022